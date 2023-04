Mehrere Autofahrer bauen Unfälle und flüchten

In Senden und Weißenhorn hat die Polizei am Dienstag gleich vier Unfälle mit Fahrerflucht registriert. In einem Fall kann ein Zeuge weiterhelfen.

Vier Unfälle oder Blechschäden mit Fahrerflucht hat die Polizei am Dienstagabend aufgenommen. Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Zeissstraße in Weißenhorn, wie die Fahrerin eines roten VW Polo relativ schnell den Parkplatz befuhr und in eine enge Parklücke einparkte. Laut Polizeiangaben fuhr sie dann aber sofort wieder heraus und verließ den Parkplatz. Später stellte sich heraus, dass das nebenan parkende Fahrzeug beschädigt worden war. Dank des aufmerksamen Zeugen liegen der Polizei Hinweise auf die Unfallfahrerin vor, die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Gegen 20 Uhr teilten Zeugen der Polizei eine Unfallflucht in der Fuggerstraße in Senden mit. Dort hat ein Unbekannter demnach ein geparktes Fahrzeug angefahren und im Heckbereich beschädigt, die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 500 Euro. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 10 und 16 Uhr, teilt die Polizei mit.

Am späten Abend werden zwei Unfälle in Senden und Witzighausen gemeldet

Um 20.45 Uhr erreichte die Polizei Weißenhorn eine weitere Mitteilung über eine Verkehrsunfallflucht. In der Ruländerstraße in Senden wurde ebenfalls ein geparktes Fahrzeug angefahren, der entstandene Sachschaden sei jedoch eher gering und bewege sich im unteren dreistelligen Bereich.

Ein Fahrzeughalter erstattete dann noch um 22 Uhr eine Anzeige wegen Unfallflucht bei der Polizei Weißenhorn. Er hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz einer Gaststätte im Dahlienweg in Witzighausen geparkt. Nachdem er wieder am Auto zurück gewesen war, stellte der Geschädigte einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Dieser wird laut Polizei mit mindestens 1000 Euro beziffert. Der Verkehrsunfall hat sich demnach im Zeitraum von 17.30 bis 21.15 Uhr ereignet.

Sämtliche Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 entgegen. (AZ)