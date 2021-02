18:00 Uhr

Als Krumbach und Günzburg zu einem Landkreis vereint wurden

Plus Vor 50 Jahren wurden die Weichen für die Fusion der Landkreise Günzburg und Krumbach gestellt. Es bleibt die Frage: Hat Krumbach gewonnen oder verloren?

Von Hans Bosch

In den ersten drei Monaten des Jahres 1971 – also vor genau 50 Jahren – war es die Gebietsreform, die in Bayern zum beherrschenden Diskussionsthema wurde und gleich zu Beginn für Hoffnung und Sorge, aber auch Kritik und Unmut sorgte. Der Grund: Der heimische Landtagsabgeordnete Dr. Bruno Merk veröffentlichte Mitte Januar in seiner Eigenschaft als Innenminister den ersten Zeitplan für die Kreis- und Gemeindereform – ein Paukenschlag, der fast alle Bereiche des Freistaates veränderte. Die Kreisreform sollte bis zu den ein Jahr später terminierten Kommunalwahlen abgeschlossen sein – für die Gemeindereform ließ er der Bevölkerung sechs Jahre Diskussionszeit.

Für Merk war von vornherein eines klar: „Die Kreisreform muss im Gegensatz zur Gemeindereform einheitlich für das ganze Land und in einem Zuge abgeschlossen werden.“ Sein Zeitplan: Vorschläge der Bezirksregierungen bis März, deren Verarbeitung und Abstimmung durch die Arbeitsgruppe des Innenministeriums bis Sommer, Anhörung der Landkreise und parlamentarische Beratung des Gesetzentwurfs bis Herbst, Detailregelung bis Februar 1972 und Vorlage des Regierungsvorschlags bis zur Kommunalwahl am 11. Juni. Am 1. Juli war es dann soweit: Durch Rechtsverordnung wurden die Landkreise Günzburg und Krumbach sowie die kreisfreie Stadt Günzburg zu einem Landkreis mit dem vorläufigen Namen „Günzkreis“ und dem Sitz des Landratsamtes in Günzburg zusammengeschlossen. 110 Jahre nach seinem Entstehen war damit das Ende des Bezirks Krumbach gekommen.

Von der Baugenehmigung im April bis zum Rohbau des neuen Landratsamts in Krumbachs Westen vergehen nur acht Monate. Dann werden der Grundstein gelegt und gleichzeitig das Richtfest gefeiert. Bild: Hans Bosch

Doch zurück zu den Anfängen der Merk‘schen Kreisreform. Aufgelöst oder neu formiert werden mussten in Bayern 131 der insgesamt 143 Landkreise, da lediglich zwölf die geforderte Mindesteinwohnerzahl von 80.000 besaßen. Das sagte der amtierende Krumbacher Landrat Karl Graf „seinen“ Kreisbürgern in einer ersten Stellungnahme. Für ihn ergab sich daraus „ein doch recht ermutigendes Bild“. Da sei einmal die zentrale Lage Krumbachs im Herzen des Regierungsbezirks Schwaben, seine entwicklungsfähige Industrie, die Vielzahl der weiterführenden Schulen, das neuzeitlich eingerichtete Krankenhaus und das Flurbereinigungsamt. Er war überzeugt, dass diese Gesichtspunkte bei den Planungen der Staatsregierung von Einfluss sein werden. Ein weiterer Aspekt von Graf: „Innenminister Merk kennt unseren Landkreis bestens. In seiner Persönlichkeit bietet er die Gewähr für eine wirklich sachliche Entscheidung, die nicht vom Schema einer Zahl bestimmt werde.“

Es gab auch kritische Äußerungen

Schon wenige Tage später kam es aber auch zu kritischen Äußerungen. So war für Merks Landtagskollegen Hans-Willy Syring von der SPD die vorgesehene Reform „kleinkariert und lediglich eine Zwischenlösung“. Er forderte die Abschaffung der Bezirke und Landkreise und dafür die Einrichtung von Verwaltungsregionen für rund 300.000 Einwohner, wobei die bisherigen Landratsämter als Außenstellen für die notwendige Bürgernähe sorgen könnten. Als Beispiel konnte er sich den Zusammenschluss der Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, Illertissen und Krumbach vorstellen. Der erst zwei Monate vorher in den Landtag gewählte Georg Freiherr von Freyberg ( CSU) aus Haldenwang nannte die Reformpläne eine „mutige und harte Entscheidung, die aber den Bürgern auf dem Land dank moderner Verwaltungen Vorteile bringen werden, die die Städter schon jetzt besitzen.“

Den halb fertigen Neubau des Landratsamtes bezeichnete der heimische Landtagsabgeordnete Dr. Bruno Merk als wertvolles Faustpfand, das in jedem Fall einer Verwendung zugeführt werde.

Obwohl die Pläne Merks auch im Februar nur in Umrissen bekannt waren, trafen sich Krumbachs Behördenvertreter zu einem Gespräch mit Landrat Graf. Der Leiter des Flurbereinigungsamtes, Friedrich Hohner, verwies auf den Arbeitsbereich weit über Schwaben hinaus und erinnerte daran, dass bei der Gründung dieser Mittelbehörde (sie war nicht dem Bezirk, sondern dem bayerischen Landwirtschaftsministerium unterstellt) vom Innenministerium die Bedingung unterzeichnet worden sei, das Landratsamt bleibe in Krumbach. Oberamtsrichter Dr. Hermann Lachenmayer gab zu verstehen, seine Behörde werde nach dem Umzug der Kreisbehörde in das im Bau befindliche Amtsgebäude im alten Schloss genügend Raum bekommen für ein vergrößertes „Eingangsgericht der neuen Art“.

Dr. Egon Kandler vom Finanzamt zeigte sich gleichfalls für ein größeres Aufgabengebiet gewappnet, und zwar durch den jüngsten Erweiterungsbau. „Wir sind voll gerüstet“ sagte Dr. Walther Münsterer namens des Landwirtschaftsamtes einschließlich der dazugehörenden Landwirtschaftsschule. Keine Notwendigkeit für zusätzliche Baumaßnahmen sahen auch Dr. Theodor Eisenlauer vom Gesundheitsamt und Dr. Hubert Tränkner für das Forstamt. In der gemeinsamen Erklärung nach Ende der Diskussion war zu lesen: „Krumbach besitzt alle Voraussetzungen als Sitz einer Kreisbehörde, auch unter den Gesichtspunkten größerer Verwaltungseinheiten.“ Und an den Innenminister gerichtet: „Dr. Merk kennt die Gegebenheiten gut und so bleibt die Hoffnung, dass er diese in seinen Entscheidungen berücksichtigen wird.“

Bild: Hans Bosch

Mitte Februar diskutierte Merk vier Stunden lang mit der CSU-Kreisvorstandschaft, wobei es in der Hauptsache um die Frage ging, welche Verwendung der im Bau befindliche Landratsamtsneubau findet, sollte es in Krumbach die Kreisbehörde künftig nicht mehr geben. Im damaligen Bericht der Mittelschwäbischen Nachrichten heißt es lediglich: „Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Trotz gezielter Fragen konnte dem Minister keine Erklärung abgerungen werden.“ Einig war sich die CSU lediglich in einem Punkt: „Wenn, dann muss der bisherige Kreis Krumbach unbedingt im Ganzen erhalten bleiben.“ Gemeint war damit der Raum Thannhausen/Ziemetshausen, dem anstatt eine Verschmelzung mit Günzburg die Verbindung zum Landkreis Augsburg-Süd lieber wäre. Den Krumbachern zum Trost sagte Merk dann bei einer Pressekonferenz in Augsburg, die Stadt sollte froh sein, dass mit dem LA-Bau bereits begonnen worden sei, denn er werde in jedem Fall einer Verwendung zugeführt. Welcher, das könne er heute noch nicht sagen.

Der "rußige Freitag" sorgte für Klarheit

Mehr Klarheit gab es dann am „rußigen Freitag“, an dem der Regierungsvorschlag über die Kreisreform veröffentlicht wurde. „Leider ist es kein Faschingsscherz“ titelte die Heimatzeitung und kritisierte, dass in unserem Raum die Kreissitze an Donau, Iller und Lech – also an der Peripherie – liegen, was eine Verödung von ganz Mittelschwaben zur Folge haben werde. Der bisherige Landkreis Krumbach sollte mit Günzburg vereinigt werden, Illertissen mit Neu-Ulm und Mindelheim mit Memmingen, wenngleich später die Frundsbergstadt zum Kreissitz gekürt wurde.

Landrat Graf erkannte bei den Regierungsvorschlägen an, dass zumindest der Kreis Krumbach „nicht zerstückelt“ werde. Allerdings hielt er die Standorte der Landratsämter für „sehr bedenklich“. Nicht einverstanden sein könnten die Krumbacher mit Günzburg als Kreissitz. Einmal liege es am „ äußersten Zipfel des neuen Gebildes“, sei mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht erreichbar und außerdem gebe es kaum wirtschaftliche oder gesellschaftliche Beziehungen.

Völlig überraschend starb am 12. Mai 1971 Krumbachs Bürgermeister Ludwig Mayer im Alter von 60 Jahren nach einem Herzinfarkt. Am Abend vorher leitete er noch eine wichtige Stadtratssitzung. Unser Bild zeigt seine Beerdigung. Bild: Hans Bosch

Und noch ein Punkt: Die Stadt Günzburg habe sich in der Vergangenheit wenig kreisfreundlich gezeigt und wolle das Landratsamt, ohne auf den Sonderstatus „Große Kreisstadt“ zu verzichten. Auf einer Dienstversammlung der Bürgermeister sprach sich Landrat Graf erneut für die Fusion mit Illertissen aus und bekam vom Krumbacher Rathauschef Ludwig Mayer recht, der den Kreissitz Günzburg für den südlichen Bereich schon wegen der geografischen Lage für unzumutbar hielt. Sein Kollege Josef Mayer aus Thannhausen bezeichnete die Fusion mit Illertissen für die Orte im Mindel- und Zusamtal ebenso unannehmbar wie den Zusammenschluss mit Günzburg. Allerdings wolle seine Stadt „keineswegs als Spalter des Landkreises Krumbach auftreten“.

Eine wegweisende Kreistagssitzung

Einen vorläufigen Höhepunkt der Diskussion brachte dann die Kreistagssitzung am 3. März in einer einstimmig gefassten Resolution. Der Kernsatz: „Das Kreisgebiet des Landkreises Krumbach muss mit seiner kommunalen Infrastruktur ungeschmälert erhalten bleiben.“ Dazu Punkt zwei: „Krumbach muss als bestehendes überörtliches Verwaltungszentrum Sitz der Kreisverwaltung bleiben.“ Und eine Bitte zum Abschluss: „Das Innenministerium wird gebeten, die Zusammenlegung der Landkreise Illertissen und Krumbach ebenso umfassend zu prüfen wie die Verbindung der Kreise Günzburg und Krumbach.“ Die Diskussion ging weiter, wurde teilweise hart und hitzig, bevor mit der Rechtsverordnung des Innenministeriums am 1. Juli 1972 die Weichen gestellt wurden, wenngleich mit so mancher späteren Korrektur in kleinerem Rahmen.

Der damals amtierende Krumbacher Landrat Karl Graf (links). Auf gratuliert er seinem Stellvertreter Bürgermeister Jakob Meitinger, der neuer Ehrenbürger von Memmenhausen wurde. Archiv-Foto: Foto-Weiß

Themen folgen