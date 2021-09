Wie stehen die Kandidaten im Wahlkreis Neu-Ulm zum Umgang mit Corona?

Plus Beim Wahlpodium unserer Redaktion in der Illertisser Schranne ist die Corona-Pandemie ein zentrales Thema. Die Positionen der Kandidatinnen und Kandidaten liegen weit auseinander.

All die Belastungen, die mit der Corona-Krise verbunden sind: Das war erwartungsgemäß ein zentrales Thema bei der Podiumsdiskussion mit den Bundestagswahl-Direktkandidaten im Landkreis Neu-Ulm. Ampel-Regelung für die Kliniken oder die Frage, ob der Arbeitgeber wissen darf, ob seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sind? Die Positionen der Kandidatinnen und Kandidaten lagen weit auseinander.