Das Krumbacher Wachstum und seine Kehrseiten

Plus In den vergangenen sechs Jahren ist die Zahl der Einwohner um rund 1000 gestiegen. Doch damit steht die Stadt vor neuen Aufgaben und das wird teuer.

Immer mehr Einwohner in Krumbach? Die Prognosen sahen vor einiger Zeit noch ganz anders aus. Wie in vergleichbaren Städten wurde Krumbach ein Absinken der Einwohnerzahl prognostiziert. Doch zuletzt hat sich die Krumbacher Einwohnerzahl bei rund 13500 eingependelt. Dies sind etwa 1000 Einwohner mehr als im Jahr 2012. Die Gründe dafür sind vielfältig. Krumbach, aber auch Thannhausen haben in den vergangenen Jahren neues Bauland ausgewiesen und der Lebensunterhalt in Großstädten ist teuer geworden. Doch der Zuwachs hat auch eine Kehrseite. Die Infrastruktur muss mitwachsen. Wohnraum wird benötigt, ebenso neue Plätze in Kindertagesstätten. Krumbach plant jetzt den Bau einer neuen Kindertagesstätte für rund 2,5 Millionen Euro. Im Bereich Hopfenweg/Ecke Ziegelweg wird durch die Krumbacher Stadtimmobilien ein Komplex mit 21 Mietwohnungen errichtet. Vor Kurzem fand dort der Spatenstich statt. Der Freistaat fördert das Bauprojekt mit einem Zuschuss von fast 1,1 Millionen Euro und einem zinsgünstigen Darlehen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro. Die Gesamtkosten liegen einschließlich der Grundstückskosten bei circa 3,2 Millionen Euro.

Krumbach unter Zugzwang

Die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart und auch in Krumbach ein Thema, das weit oben auf der Tagesordnung steht. Aufschlussreiche Zahlen zur Krumbacher Einwohnerentwicklung und zur Wohnraumsituation sind im statistischen Jahresbericht der Stadt zu finden. Demnach umfasst der Bestand der Krumbacher Stadtimmobilien (in diese Gesellschaft sind die Wohngebäude der Stadt ausgelagert) zum 31. Dezember 2018 75 Wohnungen. Doch nachzulesen ist in dem Bericht auch, dass zuletzt „als Mietsuchende“ 170 Personen gemeldet waren. Dabei hat Krumbach in den vergangenen Jahren bereits neues Bauland, beispielsweise in dem Bereich, in dem sich früher die Firma Einsle befand, ausgewiesen.

Bürgermeister Hubert Fischer geht davon aus, dass in Krumbach in etwa 30 Jahren rund 15000 Menschen leben könnten. Auch mit Blick auf die Entwicklung der Mietpreise in Nachbarregionen könnte Krumbach zunehmend attraktiv werden. Im Kreis Günzburg sind die Mietpreise seit 2008 um durchschnittlich 31 Prozent gestiegen. Im benachbarten Unterallgäu aber hingegen waren es 56 Prozent, im Kreis Neu-Ulm 41 Prozent und im Donau-Ries sogar 68 Prozent. In Sachen Mieten ist der Kreis Günzburg demnach ein teures Pflaster – aber in Nachbarregionen ist es noch teurer.

Mitunter stark verändert hat sich in Krumbach ähnlich wie in anderen Kommunen die Bevölkerungsstruktur. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 lebten in Krumbach etwa 2200 ausländische Mitbürger. Nach den Türken (735) stellen die Syrer mittlerweile die zweitstärkste Gruppe (145). 64 Menschen stammen aus Afghanistan. In den 60er Jahren kamen bekanntlich auch viele Italiener als, wie es seinerzeit hieß, „Gastarbeiter“ nach Krumbach. Zum 31. Dezember 2018 lebten 103 Italiener in der Kammelstadt. In der Nationen-Auflistung des Jahresberichts der Stadt finden sich beispielsweise auch die Länder Bangladesch, Elfenbeinküste und Usbekistan.

Mit den Italienern waren in den 60er-Jahren auch etliche Griechen nach Krumbach gekommen. Zuletzt lebten 24 Griechen in Krumbach. Der Zuzug von Menschen aus Italien, Griechenland und vor allem der Türkei steht für eine der bedeutendsten Veränderungen der Bevölkerung in der Nachkriegszeit. Zuvor hatte auf dem Gebiet des heutigen Kreises Günzburg eine ganze Reihe von Heimatvertriebenen aus den Gebieten des Ostens eine neue Bleibe gefunden. Im Altkreis Günzburg (vor dem Krieg rund 39000 Einwohner) waren es gut 18000 Menschen. Im damaligen Kreis Krumbach (1939: 24500 Einwohner) waren es circa 14000.

Die Stadt Krumbach hatte vor dem Krieg 3770 Einwohner gezählt. Infolge der Ankunft von zahlreichen Flüchtlingen und Vertriebenen stieg die Einwohnerzahl bis 1947 auf 6136 Personen. 1971, unmittelbar vor der Gebietsreform zählte Krumbach 9401 Einwohner. 1978, nach der Eingliederung der heutigen Ortsteile waren es 11836 Einwohner. Lange stagnierte mit leichten Wellenbewegungen die Einwohnerzahl. 2012 lag sie bei 12512.

Und dann gab es einen Aufwärtstrend, den kaum jemand für möglich gehalten hatte. Im Jahr 2015 wurde die 13000-er-Marke „geknackt“ und es geht weiterhin nach oben. Die Entwicklung in der Region ist ähnlich. Günzburg hat die 20000er-Marke überschritten. In der Stadt Thannhausen waren es Ende 2011 etwa 5900 Einwohner, zuletzt circa 6300 Einwohner.

