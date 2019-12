vor 49 Min.

Gefährlich überholt und Unfall gebaut

Polizei sucht Fahrer von entgegen kommendem Fahrzeug als Zeugen. Was außerdem im Bereich Thannhausen geschah.

Von Annegret Döring

Eine Strafanzeige erhält ein rasanter Überholer, der am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr zwischen den Thannhauser Stadtteilen Nettershausen und Burg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug auf der Staatsstraße 2025 zwischen Nettershausen und Burg unterwegs. Der 45-Jährige hatte laut Polizei offenbar in rasanter Art und Weise zuerst mehrere Autos überholt. Bei einem weiteren Überholmanöver übersah er jedoch ein entgegenkommendes Fahrzeug, dessen Fahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Überholer selbst zog sein Fahrzeug wieder auf seine Fahrbahn, scherte dabei jedoch sehr knapp vor dem dort fahrenden Wagen ein. Dessen Fahrer musste ebenfalls eine Vollbremsung vollziehen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Aufgrund des plötzlichen Einscherens auf der nassen Fahrbahn kam das überholende Fahrzeug jedoch ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Dabei entstand am Unterboden und den Felgen ein Schaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Den Fahrer erwartet allerdings eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der entgegenkommende Pkw, von dem bislang keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, setzte seine Fahrt fort. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden.

Polizisten erwischen Fahrer unter Alkoholeinfluss

erwischt hat die Polizei in Thannhausen einen betrunkenen Autofahrer am Freitag. Der Mann war kurz vor Mittag in der Jakob-Zwiebel-Straße unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten ihn Polizisten an und rochen bei dem 47-jährigem Pkw-Lenker eine Alkoholfahne. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen ordnungswidrigen Wert, weshalb schließlich auf der Polizeiinspektion Krumbach ein nochmaliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Alkoholwert. Den Fahrer erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot, so die Polizei.

Autofahrer übersieht stehenden Pkw – Unfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am späten Freitagnachmittag in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer einen verkehrsbedingt stehenden anderen Pkw übersehen und fuhr diesen ins Heck. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der Pkw des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Themen folgen