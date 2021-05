Krumbach

17:30 Uhr

Fusion: So soll die neue Raiffeisenbank Schwaben-Allgäu aussehen

Plus Die Raiba Schwaben Mitte mit Sitz in Krumbach und die Genossenschaftsbank Unterallgäu gehen zusammen. Was geplant ist und welche personellen Veränderungen es gibt.

Von Peter Bauer

Irgendwann im Gespräch fällt das Stichwort Böhen. Böhen? Der südlich von Ottobeuren gelegene Ort ist mit 845 Metern die höchste Gemeinde des Unterallgäus. Allein das deutet an, welche geografische Dimension die fusionierte Raiffeisenbank, die den Namen Schwaben-Allgäu tragen soll, erreichen wird. In der neuen Bank finden die Raiffeisenbank Schwaben Mitte und die Genossenschaftsbank Unterallgäu zusammen. Die Vorstandsmitglieder beider Banken erklärten jetzt, wie der Fahrplan zur Fusion aussieht und welche personellen Veränderungen es gibt.

Themen folgen