vor 23 Min.

Pkw und Zug stoßen auf Haupeltshofer Bahnübergang zusammen

Warum es am Samstag zur Kollision kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber der Sachschaden ist erheblich

Am Samstag um 16.11 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Regionalbahn der Deutschen Bahn AG und einem Pkw auf dem unbeschrankten Bahnübergang bei Haupeltshofen.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße GZ 13 kurz nach dem Haupeltshofer Ortsausgang in westlicher Richtung. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang übersah er laut Polizei einen von Mindelheim in Richtung Krumbach fahrenden Zug und stieß mit seinem Wagen ungebremst in die linke Fahrzeugseite.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich der Lokführer und vier Fahrgäste im Zug. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Am Pkw und am Zug entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf eine Gesamtsumme von circa 18.000 Euro.

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurde im Bereich von Ursberg von einem Unbekannten an einem Feldweg nördlich der B 300 nahe der Faulbergstraße illegal Sperrmüll entsorgt. Beim Müll handelt es sich laut Polizei unter anderem um ein altes Sofa sowie alte, beschädigte Möbelstücke. Hinweise auf den illegalen Entsorger erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0.

Am Freitag kam es gegen 13 Uhr in Thannhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrer fuhr mit seiner 18-jährigen Beifahrerin auf der Lindenstraße und wollte in die Fritz-Kieninger-Straße einfahren. Dabei missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 29-jährigen Fahrzeugführerin, welche mit ihrem Wagen auf der Fritz-Kieninger-Straße in nordöstlicher Richtung fuhr. Da aus dem Pkw des Fahrzeugführers Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Thannhausen alarmiert, um die Stoffe abzubinden. Verletzt wurde durch den Unfall keiner der Beteiligten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.600 Euro.

Aufgrund des plötzlich eintretenden Schneefalls kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Krumbach am Freitag zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 7 Uhr kam ein 22-jähriger Fahrzeugführer aufgrund von Glätte auf der B 300 bei Ziemetshausen ins Schleudern und prallte laut Bericht der Polizei mit seinem Fahrzeug gegen die Schutzplanke.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3900 Euro. Gegen 18.30 Uhr rutschte ein 49-jähriger Fahrer gegen ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr Oberrohr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 850 Euro. Bei beiden Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt.

Am Freitag meldete eine Mitarbeiterin des Krumbacher Impfzentrums, dass die beiden Banner mit der Aufschrift Impfzentrum zerschnitten wurden. Die Sachbeschädigung geschah laut Polizei zwischen 0.20 Uhr und 7.15 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/9050, zu melden. (zg)

Themen folgen