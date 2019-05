vor 32 Min.

Schwungvoller Auftakt beim Nattenhauser Bezirksmusikfest

Nattenhausen steht mehrere Tage ganz im Zeichen der Musik. Der MV Nattenhausen erhält die Pro-Musica-Plakette.

Von Alois Thoma

Mit dem Sternmarsch blasmusikalisch eröffnet wurde am Donnerstag das 47. Bezirksmusikfest des Bezirkes 11 im Allgäu Schwäbischen Musikbund und das 100-jährige Gründungsfest des Musikvereins Nattenhausen. Gaben am Mittwochabend in Nattenhausen die Dirndl-Knacker beim Stimmungsabend im Festzelt den Ton an, so stand der Donnerstag ganz im Zeichen der Blasmusik. Aus vier Himmelsrichtungen marschierten die Nachbarkapellen aus Krumbach, Deisenhausen, Ebershausen und Breitenthal in den Günztalort ein und nahmen dann – empfangen von applaudierenden Zuschauern und Zuhörern – auf dem schmucken Dorfplatz zwischen Pfarrkirche, Gemeindehaus, Vereinsheim und der 148 Jahre alten Friedenslinde Aufstellung.

Hier spielten die Kapellen zunächst unter der wechselnden Leitung von Martin Fendt (Dirigent der Jubiläumskapelle Nattenhausen), Bezirksdirigent Patrick Scheel und Stellvertretender Bezirksdirigent Helmut Liebhaber den „ASM-Marsch“, den „Schwabengruß“, die „Bayernhymne“ und das „Deutschlandlied“. Dazwischen begrüßten die Schirmherrin und Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler, der Nattenhauser Musikvereins-Vorstand Bernhard Konrad sowie ASM-Bezirksleiter Franz Alstetter Kapellen und Zuhörer.

Alstetter überreichte im Auftrag des bayerischen Kultusministers Bernd Sibler dem MV Nattenhausen die Pro-Musica-Plakette. Nach der Serenade auf dem Dorfplatz marschierten die Kapellen zum Festzelt, wo beim „Blasmusikabend“ die Musikkapellen aus Neuburg und Tafertshofen die Gäste mit traditioneller aber auch moderner Blasmusik unterhielten.

