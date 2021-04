So reagieren Fußballer aus dem Kreis Günzburg auf den Saisonabbruch

Plus Saisonabbruch im Amateurfußball: Wer jetzt nicht auf Platz eins steht, hat Pech gehabt. Eine Umfrage unter enttäuschten Aufstiegskandidaten aus dem Landkreis Günzburg.

Landkreis Es hatte sich über Wochen angedeutet: Auch in Bayern muss die Saison im Amateurfußball letztlich doch abgebrochen werden. Wie genau die über zwei Jahre gestreckte Spielzeit gewertet werden soll, steht schon seit Längerem fest. Und doch sind vor allem jene Vereine über diesen Schritt enttäuscht, die sich für die letzten Saisonspiele noch etwas ausgerechnet haben. Dennoch haben alle Verständnis für die Entscheidung des Verbands, wie eine Umfrage unserer Redaktion zeigt.

Josef Forstner (Sportchef VfR Jettingen): „Für uns wäre noch viel drin gewesen und vor dem Lockdown ist es für uns ja auch richtig gut gelaufen. Das Rückspiel gegen Ziemetshausen wäre bestimmt noch mal ein heißes Kreisliga-Derby geworden. Aber man braucht jetzt nicht auf den Verband zu schimpfen, alles andere als ein Abbruch macht ja keinen Sinn. Ich glaube auch nicht, dass schon im Juni eine normale Vorbereitung möglich sein wird. Bis das mit den Impfungen nicht schneller geht, sehe ich da keine Chance. Tagesaktuelle Corona-Tests für alle können wir als Verein jedenfalls nicht stemmen.“

Georg Ganser (Abteilungsleiter SV Waldstetten): „Wir waren bis zur Winterpause mit Abstand Erster in der Kreisklasse. Dann kam die durch Corona verkorkste Vorbereitung auf die Rückrunde, wir sind entsprechend nicht gut gestartet. So hat uns Balzhausen überholt. Klar ist das sehr ärgerlich, vergeigt haben wir es aber letztlich schon selber. Vielleicht wäre es fairer gewesen, die Tabelle zur Winterpause herzu-nehmen. Dann wäre die durch Corona gestörte Vorbereitung ausgeklammert. Aber es wird keine für alle zufriedenstellende Lösung geben. Unser Ziel bleibt auch in der neuen Saison die Rückkehr in die Kreisliga. Wir haben in der Pause, auch dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinde, in unsere Plätze investieren können. Jetzt freuen wir uns, wenn es irgendwann wieder losgeht.“

Das ist der Paragraf 93 der BFV-Spielordnung 1 / 5 Zurück Vorwärts Idee Paragraf 93 ist überschrieben mit „Sonderregelung bei notwendigem Abbruch des Spieljahres aufgrund staatlicher oder kommunaler Verfügungslage oder höherer Gewalt“. Die umgangssprachlich als „Abbruch-Paragraf“ bezeichnete Passage wurde im August 2020 unter dem damals frischen Eindruck der Corona-Pandemie in die Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) eingeführt. Da die Spielordnung zuvor keine Vorkehrungen für einen Saisonabbruch enthalten hatte, musste der Verband hier für die Zukunft Rechtssicherheit herstellen.

Voraussetzung Paragraf 93 wird nur angewendet, wenn in einem vor dem Abbruch stehenden Spieljahr 75 Prozent aller Mannschaften der jeweiligen Spielgruppe mindestens 50 Prozent aller Punktspiele ausgetragen haben. Andernfalls wird die Saison annulliert, endet also ohne Wertung. In der aktuellen Runde 2019/21 haben bereits alle Männer-Spielgruppen in Bayern diese Voraussetzung erfüllt.

Quotientenregel Um im Falle eines Abbruchs nach Paragraf 93 faire Ranglisten zu gewährleisten, wird die sogenannte Quotientenregel eingeführt. Die entsprechende Verbands-Definition lautet: „Der Quotient errechnet sich aus der Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten und der gewerteten Spiele. Der Quotient wird stets auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Reihung der Mannschaften innerhalb einer Tabelle erfolgt nach absteigenden Quotienten“. Detailformulierungen regeln unter anderem das Vorgehen bei Quotientengleichheit.

Auf- und Abstieg Bei einem Abbruch nach Paragraf 93 bleiben die jeweils vor der Runde veröffentlichten Auf- und Abstiegsregelungen gültig. Zusätzlich heißt es: „Die Austragung von Relegations- und Entscheidungsspielen entfällt. Die Mannschaften verbleiben in ihrer Spielklasse“.

Inkrafttreten Stoff für mögliche juristische Nachspiele bieten jene Sätze im Abbruch-Paragrafen, die sich mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens beschäftigen. Aus der Fassung vom 20. August 2020 ging klar hervor, dass die neuen Regelungen ab 1. Juli 2021 gelten. Spätestens aus der aktuell zum 11. März 2021 angepassten Ordnung ist dieses Datum verschwunden. Nach wie vor heißt es aber: „Die Regelungen dieser Vorschrift gelten nicht für die bereits erfolgte Unterbrechung und Verlängerung des Spieljahres 2019/2020. Sollte jedoch das verlängerte Spieljahr 2019/2020 (...) auch nicht bis zum 30. Juni 2021 beendet werden können, gelten für die dann notwendige Abwicklung des Spieljahres 2019/2020 die Regelungen dieser Vorschrift“.

Robert Nan (Trainer SpVgg Wiesenbach): „Die vergangenen Monate waren sehr schwer. Nie wusste man, wie es weitergeht. Jetzt ist zumindest die Saison abgehakt, auch wenn wir natürlich gern noch gespielt hätten. Dass wir jetzt keine Aufstiegschance haben, ist aber nicht schlimm. Das wäre ohnehin viel Druck gewesen, schließlich müssen wir jetzt als Mannschaft wieder bei null starten. Die Jungs wollen in erster Linie endlich mal wieder kicken.“

Steffen Hasenfus (Sportvorstand FC Günzburg): „Dass wir jetzt in der Bezirksliga drinbleiben, sehe ich nicht unbedingt als Glück an. Ich finde es berechtigt. Ich denke, wir hätten es auch auf sportlichem Weg geschafft. Aber selbst wenn bald wieder Training möglich wäre, wäre die Vorbereitungszeit viel zu kurz gewesen, um die Saison leistungsgerecht zu beenden. Ich denke, die jetzige Tabellensituation ist aussagekräftig genug. So können wir jetzt unsere Personalplanungen für die Bezirksliga abschließen.“

Johannes Steidle (Abteilungsleiter FC Ebershausen): „Der Abbruch kommt nicht unerwartet. Trotzdem sind wir enttäuscht. Wir hatten uns auch auf ein Relegationsspiel eingestellt, als krönenden Abschluss einer harten Saison, das auch wieder Einnahmen bringt. Unser klares Ziel ist es, wieder hoch in die Kreisklasse zu gehen. Es war kein Zufall, dass wir nach dem Abstieg direkt wieder oben mitgespielt haben. Noch haben wir die Hoffnung auf eine andere Lösung nicht ganz aufgegeben. Aber auch so haben wir Verständnis für die Entscheidung des Verbands.

Karl Dirr (Abteilungsleiter SC Bubesheim): „Der Saisonabbruch ist die absolut richtige Entscheidung. Die Inzidenz geht momentan gewaltig nach oben und die Gesundheit ist da das Wichtigste. Ohnehin wären bei so vielen Spielen nach so langer Pause Verletzungen vorprogrammiert gewesen. Ich denke, dass dann im Herbst der Hunger bei Spielern und Zuschauern umso größer ist. Leider wird bis dahin der ein oder andere das Interesse am Sport verloren haben, vor allem im Jugendbereich. Trotzdem ist es wichtig, erst wieder zu beginnen, wenn es auch sicher ist. Eventuell könnte man dann auch vor der Winterpause länger spielen.