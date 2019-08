Thannhauser Hochwasserschutz: Im Herbst geht's los

Plus Wie der Zeitplan für das Großprojekt aussieht, welche Kosten anfallen und welche neuen Möglichkeiten es bald für die Thannhauser Stadtentwicklung gibt.

Hochwasserschutz für Thannhausen? Die Planungen und Diskussionen reichen viele Jahre zurück. Doch jetzt nimmt dieses für die gesamte Thannhauser Stadtentwicklung so bedeutende Projekt konkrete Züge an. Voraussichtlich im kommenden Herbst soll im Süden von Thannhausen mit den Arbeiten begonnen werden, erklärt Bürgermeister Georg Schwarz im Gespräch mit unserer Redaktion. Zentrales Element des Hochwasserschutzes ist ein Damm, der im Süden im Bereich von Nettershausen beginnt und dann gewissermaßen westlich um die Stadt Thannhausen „herumgelegt“ wird (bis zum Kreisverkehr Edelstetter Straße/B 300).

Georg Schwarz geht davon aus, dass es dann bis zum Frühjahr 2021 einen „wirksamen Hochwasserschutz“ geben wird. Weitere Gestaltungsarbeiten wie die Bepflanzung können danach noch über die Bühne gehen. Hochwasserschutz im Mindeltal? Die Diskussion ist gewissermaßen ein gefühlter Dauerbrenner. Die Planungen reichen zurück bis in die Zeit vor der Jahrtausendwende. Doch in jüngster Zeit ist der Hochwasserschutz zunehmend „sichtbar“ geworden, wichtige Projekte wie das Rückhaltebecken im Bereich Bayersried/Balzhausen sind realisiert. Wie Schwarz berichtet, liegen hier die Kosten statt der ursprünglich kalkulierten 7,8 Millionen Euro bei 14 Millionen Euro. Die nördlich davon gelegene Stadt Thannhausen beteiligte sich hier mit einem Betrag von 792000 Euro.

Eine wichtige Rolle für den Hochwasserschutz im gesamten Mindeltal spielt ein weiteres, mächtiges Rückhaltebecken bei Burgau, das möglichst ab dem Jahr 2021 gebaut werden soll und voraussichtlich etwa 21 Millionen Euro kosten wird. Burgau muss diesen Betrag nicht alleine aufbringen. Der Freistaat Bayern, der die Einrichtung des Hochwasserschutzes intensiv fördert, übernimmt 70 Prozent der anfallenden Kosten. Auch Burgauer Nachbarkommunen beteiligen sich. Laut Bürgermeister Schwarz zahlt Thannhausen 495000 Euro. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen acht Bürgermeistern aus dem Mindeltal wurde vor einigen Wochen in Burgau unterzeichnet. Beim Hochwasserschutz ist die Kooperation der Mindeltalkommunen von zentraler Bedeutung.

Es ist mit Gesamtkosten von rund zehn Millionen Euro zu rechnen

Der finanziell „größte Brocken“ in Sachen Hochwasserschutz fällt für Thannhausen aber auf eigenem Gebiet an. Georg Schwarz rechnet mit Kosten von etwa zehn Millionen Euro. Thannhausen muss nach derzeitigem Stand mit circa 3,5 Millionen Euro an Kosten rechnen, den größeren Teil übernimmt der Freistaat Bayern. Zentrales Element des Hochwasserschutzes für Thannhausen ist ein Damm im Süden und Westen der Stadt. Zusätzlich sollen die Mindel und Hasel im Süden der Stadt mit Wasserabsperrvorrichtungen versehen werden.

So soll der geplante Hochwasserschutzdamm verlaufen. Bild: Martin Kropf/Stadt Thannhausen

Der Thannhauser Hochwasserschutz ist auf ein Hochwasser ausgelegt, das statistisch gesehen einmal in 100 Jahren vorkommt. Die Kosten für den gesamten Mindeltal-Hochwasserschutz im Landkreis wurden zuletzt vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt Donauwörth auf rund 100 Millionen Euro taxiert. Das Wasserwirtschaftsamt hofft, dass der Hochwasserschutz an der Mindel im Kreis Günzburg bis zum Jahr 2030 komplett wirksam sein kann. Für die künftige Thannhauser Ortsentwicklung ist der Hochwasserschutz essenziell.

Die Stadt kann dann neue Bauflächen, aber auch Gewerbeflächen ausweisen. Die Thannhauser Einwohnerzahl ist zuletzt weiter gestiegen und liegt, wie Bürgermeister Schwarz berichtete, inzwischen bei rund 6500 Einwohnern.

Weitere ausführliche Informationen zum Hochwasserschutz und zur Stadtentwicklung in Thannhausen gibt es in folgenden Artikeln:

Große Baumaßnahmen: Das soll sich bald ändern in der Thannhauser Innenstadt

Bürgermeister unterschreiben für mehr Hochwasserschutz

Damit in Thannhausen nicht Land unter ist