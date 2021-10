Wiesenbach

Ein Leben für die Blasmusik: Franz Alstetter gibt Bezirksvorsitz ab

Plus 24 Jahre hat der Wiesenbacher Franz Alstetter die heimische Musik im ASM-Bezirk 11 geprägt. Wie seine Bilanz ausfällt und was er jetzt vorhat.

Von Peter Bauer

Er spricht von Paris, das er im nächsten Jahr besuchen möchte. Vom Französischkurs an der Volkshochschule. Allein das deutet an, dass sich im Leben von Franz Alstetter einiges verändert hat. 24 Jahre lang hat er in Spitzenämtern im Bezirk 11 Krumbach Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) die heimische Blasmusik geprägt. Nun hat der 73-jährige Wiesenbacher den Vorsitz in jüngere Hände gegeben.

