Ziemetshausen

18:30 Uhr

Was der neue Netto-Markt in Ziemetshausen der Region bringt

Plus Ein Supermarkt und eine Tankstelle öffnen in Ziemetshausen. Bürgermeister Wetzel erläutert ein Projekt, das sein erstes Jahr als Bürgermeister mitgeprägt hat.

Von Peter Bauer

Es ist ein Vormittag, der ahnen lässt, welche Bandbreite die Arbeit eines Bürgermeisters umfasst. Ralf Wetzel, seit gut einem Jahr Bürgermeister in Ziemetshausen, bekommt Meldungen über Hochwasser und Starkregen auf den Tisch. Doch an diesem Vormittag kann er sich auch einem erfreulichen Projekt widmen. Der neue Netto-Marken-Discount an der Schnittstelle der alten und der neuen B300 im Osten der Marktgemeinde wird bald eröffnet. Im Gespräch skizziert Wetzel, welche großen Vorteile dies für Ziemetshausen und die gesamte Region bringt.

