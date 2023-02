Balzhausen

06:00 Uhr

Fasching mit Ballustika: Ein mitreißendes asiatisches Gastspiel in Balzhausen

Plus Bei der Ballustika-Prunksitzung im Balzhauser Adlersaal herrschte beste Stimmung. Auch einige Überraschungen gab es.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Dass bei den Prunksitzungen des KC Ballustika Balzhausen im Adlersaal die Stimmung bis zur Obergrenze steigt, ist nichts Neues. Das war schon beim Krönungsball im Januar so. Ballustika-Präsidentin Steffi Schütz hatte dem Publikum noch einen schönen und vergnüglichen Abend gewünscht, der aber steigerte sich innerhalb kürzester Zeit zu weit mehr. Gut, für ein paar weitere Gäste wäre schon noch Platz gewesen, das aber lag vermutlich am Nachtumzug in Münsterhausen, wo vielleicht manch einer hängen geblieben war. Egal, wer nicht gekommen war, der hatte in der Tat etwas versäumt.

