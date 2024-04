Breitenthal

Der Rohbau der Wasserwacht am Oberrieder Weiher steht

Am Badestrand am Steg am Oberrieder Weiher baut die Wasserwacht Krumbach gerade ihre neue Wachstation. Der Rohbau steht schon.

Plus 3000 Stunden im Ehrenamt sind bereits geleistet. Im September will die Wasserwacht Krumbach das Haus am Steg am Oberrieder Weiher beziehen.

Von Manuela Rapp

Die Wasserwacht Krumbach, die von Ende Mai/Anfang Juni bis September mit ihrem Wachdienst am Oberrieder Weiher präsent ist, realisiert gerade einen lang gehegten Traum: Sie baut dort eine Wachstation am Badestrand am Steg. Der Rohbau steht schon. In vielerlei Hinsicht ist es ein besonderes Projekt. Vor allem ist es das große ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, das Vorsitzender Alexander Mayer hervorhebt. „3000 freiwillige Stunden sind bereits geleistet worden“, sagt er.

Was Hans Reichhart sen., Vorsitzender des BRK Kreisverbands Günzburg, unter dessen Dach sich auch die Krumbacher Wasserretter befinden, bei einem Ortstermin gleich im ersten Satz betont: „Es geht um die Sicherheit der Badegäste, um Erste Hilfe.“ Mehrfach spricht er im Laufe des Gesprächs von der Notwendigkeit einer Wachstation an einer frequentierten Freizeit- und Erholungsstätte. Was das Engagement der Wasserwacht Krumbach anbelangt, sagt Reichhart: „So ein großer Verband braucht eine Perspektive.“

