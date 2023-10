Fußball

vor 33 Min.

Kreisliga West: Der TSV Ziemetshausen klopft oben an

Plus Ein Fußballer des TSV Ziemetshausen trifft beim 6:1-Erfolg im Derby beim TSV Balzhausen gleich dreimal. Seit dem Trainerwechsel gab's nur Siege.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Der TSV Balzhausen rutscht immer weiter in die Krise. Im Derby der Fußball-Kreisliga West gegen den TSV Ziemetshausen setzte es auf eigenem Platz eine 1:6-Klatsche. Weiter in der Erfolgsspur bleibt dagegen der TSV Ziemetshausen. Neu-Trainer Siegfried Kolb feierte in seinem vierten Spiel den vierten Sieg. Und dieser Erfolg fiel ähnlich deutlich aus wie jener eine Woche zuvor gegen den FC Lauingen.

Der neue Coach gibt sich locker

Entsprechend locker erklärte Kolb nach der Partie: „Das war okay. Ein Derby-Sieg ist immer ganz besonders schön. Nach unserem vierten Tor haben wir etwas zurückgeschaltet – immerhin haben wir am 3. Oktober ein schweres Spiel gegen Wiesenbach vor der Brust.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen