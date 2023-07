Krumbacher Derby ist der Höhepunkt der ersten Kreispokal-Runde

29 Fußball-Teams aus dem Landkreis Günzburg starten in den Kreispokal 23/24. Anpfiff ist am 19. Juli. Welche Partien Kreisspielleiter Beck ansetzt.

Mit dem Duell zwischen den Kreisklassisten TSV Burgau und SG Kammeltal starten die Amateurfußballer im Kreis Donau in die Pokal-Saison 23/24. Die Partie wird an diesem Mittwoch, 19. Juli, um 19.30 Uhr angepfiffen.

26 Begegnungen im Fußball-Kreis Donau

Kreisspielleiter Wolfgang Beck hat für den Auftakt nach geografischen Gesichtspunkten insgesamt 26 Begegnungen angesetzt, deren Gewinner zusammen mit den 16 Freilos-Inhabern die nächste Runde erreichen. Aus dem Landkreis Günzburg nehmen 29 Fußball-Teams am Kreispokal teil. 22 messen sich in direkten Duellen. Vielleicht das prickelndste Aufeinandertreffen wird in Krumbach stattfinden: Zum Stadtduell erwartet der frühere Platzhirsch TSV den aktuellen Kreisliga-Aufseiger SpVgg. Der Anpfiff erfolgt am Samstag, 22. Juli, um 15 Uhr.

Titelverteidiger VfR Jettingen (der Bezirksligist hatte sich am Maifeiertag 2023 bei der SpVgg Deiningen 4:1 durchgesetzt) hat für die erste Runde ebenso ein Freilos erhalten wie der FC Günzburg, weil für beide Bezirksligisten am kommenden Samstag, 22. Juli, bereits die ersten Punktspiele anstehen. Ebenfalls ohne Kräftemessen in der zweiten Runde stehen SV Mindelzell, SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten, SV Unterknöringen, TSV Balzhausen und Türkiyemspor Krumbach.

Ansetzungen 1. Runde

Mittwoch, 19. Juli 2023, 19.30 Uhr: TSV Burgau – SG Kammeltal

Freitag, 21. Juli 2023, 18.30 Uhr: FC GW Ichenhausen – SV Münsterhausen, SV Hochwang – SV Waldstetten

Freitag, 21. Juli 2023, 19 Uhr: FC Mindeltal - TSG Thannhausen

Samstag, 22. Juli 2023, 15 Uhr: TSV Krumbach - SpVgg Krumbach

Sonntag, 23. Juli 2023, 15 Uhr: SV Scheppach – TGB Günzburg, VfL Leipheim – TSV Wasserburg, SV Deisenhausen/Bleichen – SV Neuburg/Kammel, TSV Behlingen-Ried – SpVgg Ellzee

Sonntag, 23. Juli 2023, 17 Uhr: FC Schönebach – TSV Ziemetshausen

Mittwoch, 26. Juli 2023, 19 Uhr: SpVgg Gundremmingen – TSV Offingen