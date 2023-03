Wie geht es weiter bei den Kreiskliniken? Im Mai könnte es mehr Klarheit geben

Plus Landrat Reichhart spricht über das neue Konzept für die Kliniken in Günzburg und Krumbach. CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger kritisiert Lauterbach-Pläne.

Zu wenig Hausärzte, zu wenig Pflegepersonal, Kliniken unter immensem finanziellem Druck: Der Strom solcher Nachrichten reißt nicht ab. Wie geht es mit Blick darauf weiter mit den heimischen Kliniken in Günzburg und Krumbach? Derzeit wird für beide Kliniken ein Konzept erarbeitet. Im Gespräch mit unserer Redaktion am Rande einer Zusammenkunft im Krumbach kündigte Landrat Hans Reichhart an, dass die Eckpunkte dieses Konzepts voraussichtlich im Mai vorstellt werden sollen. Ziel sei es, die Strukturen in beiden Kliniken besser aufeinander abzustimmen.

Reichhart war zusammen mit Stephan Pilsinger (gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und weiteren CSU-Politikerinnen und Politikern (darunter auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard) im Krumbad zu Gast. Krumbad-Geschäftsführer Peter Heinrich informierte über aktuelle Entwicklungen im Heilbad. Dabei wurde auch deutlich, wie eng das Krumbad mit Kliniken und Krankenkassen zusammenarbeitet. So rückten die aktuellen Entwicklungen auf dem Gesundheitssektor und die Auswirkungen auf die Region in den Gesprächen immer wieder in den Mittelpunkt.

Stefan Pilsinger arbeitet auch als Hausarzt in Teilzeit

Stephan Pilsinger, 1987 in München geboren, gehört seit 2017 dem Bundestag an. Der Mediziner arbeitet seit 2018 aber auch als Hausarzt in Teilzeit. Dieser Erfahrung sei für ihn sehr wichtig und für seine Arbeit im gesundheitspolitischen Bereich hilfreich, betont er im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Politikerinnen und Politiker führten an diesem Tag auch Gespräche in der Einrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen und beim BRK in Krumbach.

Welche Folgen wird die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach initiierte Krankenhausreform auf den Kreis Günzburg haben? Pilsinger befürchtet einen "Kahlschlag" bei den Kliniken im ländlichen Bereich, wenn die Reform in ihrer ursprünglichen von Lauterbach vorgestellten Form umgesetzt würde. Dies gelte es in den jetzt anstehenden Gesprächen zu verhindern. Pilsinger nannte Lauterbachs Reformpläne ein "städtisches Konzept", das die Belange des Landes zu wenig berücksichtige.

Landrat Reichhart möchte Kliniken in Günzburg und Krumbach stärken

In den beiden Kreiskliniken Krumbach und Günzburg gab es zuletzt bekanntlich ein Defizit in Millionenhöhe (wir berichteten). Wie können die Kreiskliniken Günzburg und Krumbach für die Zukunft fit gemacht werden? Welche Vorgaben kommen da konkret und wann vom Bund? Wie kann das alles aufeinander abgestimmt werden? Diese Fragen deuten an, vor welch schwieriger Aufgabe derzeit die Kreispolitik und insbesondere Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, stehen. Im Krumbad kündigte Landrat Reichhart (CSU) an, dass durch das neue Konzept "beide Kliniken gestärkt werden" sollen. Die Kliniken würden bislang in etlichen Fällen parallel nebeneinander arbeiten. Die Strukturen sollen stärker zusammengeführt werden. Bei der Vorstellung des neuen Konzepts (vermutlich im Mai) soll dann erläutert werden, wie dies konkret geschehen kann.

