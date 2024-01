Der Kreis braucht ein funktionsfähiges Bad - auch für den Schwimmunterricht

Plus Warum die Lage bei den Hallenbädern derzeit schwierig ist. Die Bäder im Krumbacher Sportzentrum und im Gymnasium sollten schnell wieder "schwimmfähig" gemacht werden.

"Düster" – mit diesem sehr deutlichen Wort umschrieb Schulrat Robert Kaifer kürzlich die Möglichkeiten für den Schwimmunterricht im Landkreis Günzburg. Die "düstere" Lage beim Schwimmunterricht ist die Konsequenz der "düsteren" Situation bei den heimischen Bädern. Das Hallenbad im Krumbacher Sportzentrum: geschlossen. Das Hallenbad im Krumbach Gymnasium: geschlossen. Das Gartenhallenbad Leipheim: geschlossen. Das Ichenhauser Hallenbad: geschlossen. Allein diese Aufzählung zeigt, wie es um die Schwimmbäder im Kreis bestellt ist. Nun geht es bei den Bädern in Leipheim und Ichenhausen um langfristig geplante Sanierungen, die ihre Zeit brauchen. Anders ist die Situation beim Krumbacher Sportzentrumsbad und beim Hallenbad im Krumbacher Gymnasium. Hier sollten die Verantwortlichen in Stadt und Kreis alles daran setzen, diese Bäder so bald wie möglich für die Öffentlichkeit, aber auch für den Schwimmunterricht und die Vereine (Wasserwacht) wieder zugänglich zu machen.

Blick auf das Hallenbad des Gymnasiums in Krumbach (unten links). Foto: Peter Bauer (Archivbild)

Wer derzeit im Thannhauser Hallenbad zu Gast ist, der ahnt oft sehr schnell etwas von der schwierigen Bäderlage im Kreis Günzburg. Viele Schwimmerinnen und Schwimmer kommen aus Krumbach, aber beispielsweise auch aus Burgau oder Günzburg ins Thannhauser Bad. Und immer wieder stellen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer am Beckenrand auch die Frage, wie es den mit dem Hallenbad im Krumbacher Sportzentrum und dem Hallenbad im Krumbacher Gymnasium weitergeht.

