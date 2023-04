Die Raiba Schwaben Mitte bleibt in der Erfolgsspur

Plus Die Bank kann für 2022 solide Zahlen präsentieren. Wie die Vorstandsmitglieder die Entwicklung im Bankenbereich und die schwierige Lage auf dem Bausektor bewerten.

Die Bankenturbulenzen in der Schweiz mit Credit Suisse und UBS? "Natürlich war das auch bei uns ein intensives Thema", sagt Helmut Graf, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Schwaben Mitte. Aber er rechnet nicht damit, dass diese krisenhafte Entwicklung auf Banken wie die heimische Raiffeisenbank übergreift. Sein Vorstandskollege Matthias Kohl und Graf erklären im Gespräch mit unserer Redaktion, warum sie mit Blick auf die weitere Entwicklung der Bank optimistisch sind. 2022 könne die Bank ein sehr positives Ergebnis vorlegen, dies werde sich 2023 fortsetzen.

Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte, deren Einzugsgebiet weite Teile des südlichen Landkreises Günzburg, des Landkreises Neu-Ulm und des Kreises Unterallgäu umfasst, zählt zu den größten Banken in der Region. Wie Helmut Graf und Matthias Kohl berichten, sei die Bilanzsumme von 1,70 Milliarden Euro auf 1,82 Milliarden Euro gesteigert worden. Die Bank habe "stabil, verlässlich und sicher" gewirtschaftet, betont Graf.