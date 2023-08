Radelspaß, Kunst und Badefreuden zwischen Krumbach, Ichenhausen und Thannhausen

Unsere rund 51 Kilometer lange Runde führt durch das Kammel-, Günz- und Mindeltal. Zweite Folge unserer Sommerserie "Mit dem Rad durch die Heimat".

Kammeltal, Günztal, Mindeltal: In drei Tälern sind wir bei dieser Radtour zwischen Krumbach, Ichenhausen und Thannhausen unterwegs. Wir empfehlen als besonderen Höhepunkt das Ichenhauser Schulmuseum mit viel Wissenswertem zum Thema Schulalltag anno dazumal. Und aktuell ist dort eine besondere Ausstellung zu sehen. Der bekannte Krumbacher Künstler Sigurd Rakel zeigt dort mit rund 100 Arbeiten einen Querschnitt seines seit den 1960er-Jahren entstandenen Lebenswerks. Westlich von Thannhausen gibt es einige gute Gelegenheiten, sich bei einem Bad zu erfrischen, bevor die etwa 51 Kilometer lange Runde zurück nach Krumbach führt.

51 Kilometer – das wäre in früheren "E-Bike-losen" Zeiten eine durchaus anstrengende Fahrt gewesen. Zumal es bei dieser Runde quer durch drei Täler auch einige Anstiege gibt. Aber das E-Bike macht heute für viele das Radeln leichter und entspannter. Der Autor dieser Zeilen bevorzugt für sich nach wie vor die "klassische" Radelvariante - ohne E-Antrieb. Wir starten die Tour im Krumbacher Süden und radeln durch die Stadt (in der es selbstredend viel Sehenswertes wie etwa die Kirche St. Michael gibt) nach Norden. Dann geht es auf dem Kammeltalradweg vorbei an Billenhausen und durch Erisweiler und Halbertshofen hinein nach Neuburg.

In den Aufzug: Museumsleiterin Johanna Haug und Sigurd Rakel bei der Vorbereitung der neuen Ausstellung, die in mehrere Etagen des Schulmuseums zu sehen sein wird. Foto: Peter Bauer

In der Neuburger Ortsmitte den steilen Berg hinauf Richtung Wattenweiler. Wenn wir die Höhe erreicht haben, biegen wir rechts in Richtung Norden ab. An der zweiten Abzweigung links. Etwa 300 Meter vor der Linie der Mittelschwabenbahn halten wir uns links Richtung B16/ Ellzee. Wir überqueren die B16 und fahren dann links neben der Straße nach Ellzee. Der Maderweg kommt in Sicht, wir biegen nach links in den Weg ein. Weiter den Berg hinab bis zur Kreisstraße GZ1, die durch Ellzee nach Norden führt. Schließlich links und über die Günzbrücke Richtung Hausen. Unmittelbar nach der Günzbrücke rechts und entlang der Günz weiter nach Norden bis zur Straße Oxenbronn–Ichenhausen (Staatsstraße 2023). Hilfreich ist gerade in diesen Bereichen bei der Orientierung die GPS-Datei.

Bald ist das Bayerische Schulmuseum in Ichenhausen erreicht

An der Staatsstraße rechts und nach Ichenhausen hinein. Von der Neuen Bahnhofstraße schwenken wir erneut nach rechts zum Schulmuseum. In den Räumen des Museums ist noch bis zum 22. Oktober die Sonderausstellung mit Arbeiten des Künstlers Sigurd Rakel (geboren am 20. Juli 1943 in Sigmaringen) zu sehen. Die Ausstellung (maßgeblich zusammengestellt von Museumsleiterin Johanna Haug) ist Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen wurde 1984 in Ichenhausen eingerichtet. Nacherlebt werden kann im Museum die Entwicklung des Unterrichtens und Lernens von den Anfängen der menschlichen Erziehung bis heute.

Auch die ehemalige Synagoge in Ichenhausen ist am „Internationalen Museumstag“ geöffnet. Foto: Bernhard Weizenegger

Wir passieren bei der weiteren Fahrt die sehenswerte Ichenhauser Synagoge, die nach ihrer Restaurierung in den 1980er-Jahren unter anderem bedeutenden kulturellen Ereignissen Raum gibt und die an ausgewählten Tagen auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Über die Rohrer Straße verlassen wir Ichenhausen und radeln über den Berg hinüber nach Unterrohr. Weiter hinein nach Egenhofen und die Staatsstraße 2024 überquerend auf einer schmalen Straße nach Osten, bis Schönenberg erreicht ist. Kurz erwähnt sei, das südlich der Straße Egenhofen–Schönenberg der geografische Mittelpunkt des Landkreises Günzburg liegt.

Westlich von Thannhausen gibt es viele Bademöglichkeiten

In Schönenberg dann rechts und nach Süden bis Kemnat. Wir rollen weiter nach Hagenried. Im Ort halten wir uns links und vor der kleinen Mindel wieder rechts. Jetzt nach Süden bis zur Straße Edelstetten–Thannhausen (Staatsstraße 2023). Hier links Richtung Thannhausen. Westlich der Stadt gibt es etliche Weiher mit Bademöglichkeiten. Eine besondere Attraktion ist die Wakeboard-Anlage.

Weiter führt die Runde dann auf einem Radweg über den Berg nach Edelstetten, bekannt durch seine prachtvolle Pfarrkirche und das Schloss, das sich im Privatbesitz der Familie Esterhazy befindet. Wir verlassen Edelstetten nach Süden Richtung Marbach/Attenhausen. Unmittelbar nach dem Ort biegen wir rechts ab, durch den Wald fahrend erreichen wir das Kammeltal und Hirschfelden. Links und weiter nach Süden. Auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2024 ist über Billenhausen Krumbach bald erreicht. Alternativ können wir auch den weiter westlich gelegenen Kammeltal-Radweg nutzen, der uns vom Beginn der Tour schon gut bekannt ist.

Die Daten zur Strecke

Schwierigkeitsgrad: 3 von 5.

Länge: 51,2 Kilometer.

Höhenmeter: 378 Meter.

Belag: Insgesamt solide Wald- und Feldwege. Bei einigen Passagen der Runde sind wir auf verkehrsarmen Straßen unterwegs. Die Tour ist für Familien mit größeren Kindern problemlos fahrbar.

Fahrzeit: Einen halben Tag sollte man sich für die Runde Zeit nehmen. Einkehrmöglichkeiten gibt es beispielsweise in Krumbach, Ichenhausen, Thannhausen und Edelstetten.

GPS-Daten: Sie sind auf dem Tourenportal Outdooractive hinterlegt. Auf unserer Homepage ist auf die Outdooractive-Seite verlinkt.

GPS-Startpunkt: 48.240006, 10.363315.