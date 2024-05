Krumbach/Nantes

20:48 Uhr

Die Seelensuche lässt Nicolas Hebert nicht los

Plus Der französische Autor mit Krumbacher Wurzeln hat einen neuen Roman veröffentlicht. Wie er die gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart einschätzt und was er vermisst.

Von Peter Bauer

Geradezu bedrängend grell ist das Pink des Buchumschlags, darauf abgebildet eine regelrechte Batterie an grün-gelben Pillen: Und da ist dieser Titel, in übergroßen, aber gleichermaßen seltsam schmal und zerbrechlich wirkenden Buchstaben. "Le blues de la prostate" ("Der Blues der Prostata"). Der Blick auf das Buch, es ist ein beklemmendes Gefühl. In welchen Abgrund, aber auch in welche Lebenswidersprüche führt es hinein? Es ist der fünfte Roman von Nicolas Hebert aus Nantes/ Frankreich, der vielen durch seine literarische Spurensuche nach seinem Krumbacher Großvater bekannt ist. Und nun dieses Buch über den "Blues der Prostata", über einen schwer kranken Mann, der den Tod vor Augen hat. Mit Blick auf all die Krisen und Umbrüche der Gegenwart gar ein Gesellschaftsroman über die Untiefen unserer Zeit? So weit möchte Hebert nicht gehen. Doch das Buch sei eine "akute, auch humoristische Kritik an unserer Welt". Das ist in diesen wechselvollen Zeiten eine geradezu nachhallende Botschaft.

Nicolas Hebert im Alter von acht Jahren mit Lederhose. Foto: Archiv Hebert

Nicolas Hebert? So mancher erinnert sich vielleicht noch an seine Auftritte beim Krumbacher Literaturherbst in den Jahren 2016 und 2017. Die Fahrten nach Krumbach, sie waren für ihn auch eine Suche nach sich selbst. 2016 stellte Hebert im Mittelschwäbischen Heimatmuseum seinen Roman "L'Homme de Krumbach" ("Der Mann aus Krumbach") mit stark autobiografischen Zügen vor. Hebert schildert darin seinen Krumbacher Großvater Hans Paul Schneider (1905 bis 1977), der als Soldat der Nazi-Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs auf einem Platz nordöstlich von Niederraunau junge Soldaten und Hitlerjungen an einfachen Segelfluggeräten ausbildet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

