Achtung Glatteis: Mehrere Unfälle im Landkreis Günzburg nach Schneefall

Im Landkreis Günzburg ereignen sich am Wochenende auf schneebedeckten Straßen einige Unfälle. Die Polizei mahnt zur vorsichtigen Fahrweise.

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben am Wochenende im Landkreis Günzburg zu Unfällen geführt. Die Polizei verweist auf die aktuelle Witterung, insbesondere morgens und abends, und fordert zu einer vorsichtigen Fahrweise auf. Am Samstagmorgen befuhr laut Polizeibericht ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die GZ 12 von Ursberg kommend und wollte an der Einmündung auf die B300 einbiegen. Da er noch Sommerreifen an seinem Fahrzeug hatte, rutschte der Wagen geradeaus über die glatte Fahrbahn und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4300 Euro.

Auto prallt in Balzhausen gegen Brückengeländer

Ebenfalls geriet am Samstagmorgen eine 23-jährige, die mit ihrem Wagen auf der Ulmer Straße in Leipheim unterwegs war, aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro.

Am Samstagabend ereignete sich in der Krumbach Straße in Balzhausen ein Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger kam laut Polizei auf der schneeglatten Fahrbahn mit seinem Pkw ins Rutschen und prallte nach erfolglosem Gegenlenken gegen ein Brückengeländer. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2300 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Auto die B300 von Thannhausen kommend in Richtung Krumbach. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr er auf Höhe Ursberg die Insel des Kreisverkehrs und blieb auf der gegenüberliegenden Seite mit der Fahrzeugfront in der Erde stecken. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt mit später dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)