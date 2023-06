Kreis Günzburg/Unterallgäu

vor 17 Min.

So verbessert der Rettungsdienst seine Einsatzmöglichkeiten

Plus Ein neuer, flexibel einsetzbarer Rettungswagen ist im Süden des Kreises Günzburg und im Norden des Unterallgäus im Einsatz. Welche Verbesserungen dies bringt.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Ein Rettungswagen rechtzeitig vor Ort: Das ist in ländlichen Gebieten mitunter nicht immer ganz einfach zu organisieren. Für den Bereich des südlichen Landkreises Günzburg und das nördliche Unterallgäu gibt es jetzt eine wesentliche Verbesserung. In diesem Gebiet ist ab dem 1. Juli ein Rettungswagen zusätzlich und flexibel im Einsatz. Die Verantwortlichen im zuständigen Zweckverband benennen aber auch klar eine durchaus nachdenklich stimmende Entwicklung: Immer häufiger werden Einsatzkräfte in Fällen alarmiert, in denen ein Rettungsdienst gar nicht notwendig ist.

Für den neuen flexibel einsetzbaren Rettungswagen (Flex-RTW) ist Krumbach als Hauptstandort vorgesehen. Ein Gutachten sei zu dem Ergebnis gekommen, "dass aufgrund gestiegener Einsatzzahlen an der Rettungswache Krumbach zusätzlich zum dort vorhandenen Rettungswagen ein Flexi-Rettungswagen stationiert werden soll". Das Fahrzeug sei täglich von 7 bis 23 Uhr einsatzbereit und werde vom BRK-Kreisverband Günzburg betrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen