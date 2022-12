Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Wie können Muslime auf Friedhöfen im Landkreis bestattet werden?

Plus Nach dem Wegfall der Sargpflicht sind Bestattungen in Bayern ohne Sarg grundsätzlich möglich. In Krumbach und Günzburg gab es allerdings noch kein solches Begräbnis.

Von Annegret Döring

Jüngst wurde das Thema Bestattungen für Muslime im Thannhauser Stadtrat diskutiert. Während Thannhausen noch nach einer Bestattungsmöglichkeit suchen muss, gibt es die bereits in Krumbach. In Thannhausen sind die Grabstätten nicht nach Südosten, also gen Mekka, ausgerichtet, und so muss dort erst einmal ein Gräberfeld geplant werden, das diese Richtungen zulässt.

