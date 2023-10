Landtagswahl 2023

vor 40 Min.

Freude, aber auch Ernüchterung nach der Wahl im Kreis Günzburg

Seit Wochen stellen sich die Kandidaten für Landtag und Bezirkstag auf den Plakaten im Landkreis - wie hier in Leipheim - vor.

Plus Was die Direktkandidaten im Stimmkreis Günzburg zum Ergebnis der Landtagswahl sagen und wie es für sie weiter geht.

Die Stimmen im Landkreis Günzburg sind ausgezählt. Jenny Schack (CSU) holt das Direktmandat, bei einigen Politikerinnen und Politikern im Landkreis Günzburg herrscht nach dem Wahlabend Zufriedenheit. Andere dagegen sind enttäuscht. Die Stimmen zur Wahl.

Die CSU-Direktkandidatin Jenny Schack, die in den Landtag einziehen wird, reagiert am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr auf ihr persönliches Ergebnis mit den Worten: "Das passt doch. Das ist ungefähr das, was wir erwartet haben. Ich habe das Direktmandat geholt, dafür bin ich sehr dankbar. Dass mein Vorgänger Alfred Sauter 2018 einige Prozentpunkte mehr geholt hat, ist doch klar. Er war sehr lange Zeit im Landtag und extrem bekannt und gefragt, bevor sich viele, viele Dinge geändert haben. Ich bin angetreten als Unbekannte. Ein Traumergebnis aus dem Stand zu erwarten, wäre Traumtänzerei für eine, die nicht aus der Politik kommt."

