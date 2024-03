Fußball

14:25 Uhr

SpVgg Wiesenbach gegen TSV Ziemetshausen: Nur der Sieger setzt sich oben fest

Grund zum Jubeln hatte die SpVgg Wiesenbach schon oft in dieser Saison. Wenn's nach oben gehen soll, müssen aber noch viele Siege her -unter anderem im Hit gegen den TSV Ziemetshausen.

Plus Das Verfolgerduell der Kreisliga West wird Weichen stellen. Was die Verantwortlichen im Vorfeld dazu sagen. Auch in Bubesheim findet ein Topspiel statt.

Von Uli Anhofer

Zwei Topspiele stehen an diesem Samstag, 23. März, auf dem Plan der Fußball-Kreisliga West: Der SC Bubesheim, aktuell Dritter, empfängt den Tabellenvierten TSV Offingen (Spielbeginn 14 Uhr) und auf dem Sportgelände in Wiesenbach gibt ab 15 Uhr der Tabellenzweite TSV Ziemetshausen beim Fünften der Rangliste seine Visitenkarte ab.

Wiesenbachs Abteilungsleiter Thomas Gornig weiß um die Bedeutung der Partie: „Der Sieger dieses Spiels setzt sich für die kommenden Wochen oben fest.“ Zwar sei die Saison noch lange, aber die direkten Duelle der Topteams an den folgenden Spieltagen würden doch erste Weichen stellen.

