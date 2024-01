Fußball

Spielertrainer Julian Riederle verlässt zum Saisonende Offingen

Plus Spielertrainer Julian Riederle hört zum Saisonende in Offingen auf. TSV-Abteilungsleiter Manfred Schuster sucht bereits nach einem neuen Coach.

Spielertrainer Julian Riederle verlässt den TSV Offingen (Kreisliga West) zum Saisonende. Das teilt Manfred Schuster, Abteilungsleiter Fußball beim TSV, gegenüber unserer Redaktion mit. „Julian ist vor Kurzem auf uns zugekommen, er möchte sich sportlich verändern.“ Wie geht es jetzt weiter?

TSV Offingen könnte in Bezirksliga aufsteigen

Offingen steht in der Kreisliga West mit 30 Punkten nach 15 Partien zur Winterpause auf dem fünften Tabellenplatz. In Schlagdistanz ist der Relegations- und Aufstiegsplatz mit einem Abstand von drei beziehungsweise vier Punkten. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat Spielertrainer Julian Riederle. Der 29-jährige Mittelfeldspieler und Rechtsfüßler steuerte in der laufenden Kreisligasaison bereits vier Tore und drei Assists bei, wurde schon vier Mal in die Elf der Woche gewählt.

