Kampf um die letzten Finalplätze der Landkreismeisterschaft in Thannhausen

Filigrantechniker Daniel Steck (am Ball) von der SpVgg Wiesenbach will ins Finale. Der FC Günzburg (weißes Trikot) ist bereits qualifiziert. Archivfoto: Walter Brugger

Plus Das Vorrundenturnier um die Kreismeisterschaft im Hallenfußball wird am Sonntag in Thannhausen nachgeholt. Der FC Grün-Weiß Ichenhausen rückt nach.

Von Uli Anhofer

Am Sonntag, 17. Dezember, wird das am 2. Dezember abgesagte Vorrundenturnier um die Kreismeisterschaft im Hallenfußball nachgeholt. Spielort ist die dieses Mal die Sporthalle in Thannhausen in der Fritz-Kieninger-Straße, Turnierstart ist um 15 Uhr. Neben dem Spielort, ursprünglich sollte in Krumbach gekickt werden, hat sich auch das Teilnehmerfeld geändert. Der SV Unterknöringen hat wegen terminlichen Überschneidungen seine Teilnahme abgesagt. Anstelle des B-Klassisten betritt nun der FC Grün-Weiß Ichenhausen das Parkett.

Bubesheim Jettingen und Günzburg bereits qualifiziert

Der Kreisligist nimmt den Platz der Unterknöringer in der Gruppe B ein. Schon für das Finalturnier in Günzburg am 29. Dezember sind der SC Bubesheim, der FC Günzburg, der VfR Jettingen und Türk Gencler Birligi Günzburg qualifiziert. Diese vier Teams setzten sich in der Vorrunde in Günzburg am 9. Dezember durch. In Thannhausen werden also noch die restlichen vier Endrundenteilnehmer ermittelt.

