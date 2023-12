Hallenfußball

17:44 Uhr

Thannhausen: Enge Duelle in der Vorrunde um Futsal-Kreismeisterschaft

Plus Grün-Weiß Ichenhausen springt bei der Vorrunde um die Kreismeisterschaft ein und überzeugt in der Thannhauser Halle. Welches Fazit Spielleiter Fatih Kayan zieht.

Von Uli Anhofer

Die Endrunde um die Kreismeisterschaft im Hallenfußball ist komplett. Beim Vorrundenturnier in Thannhausen qualifizierten sich die TSG Thannhausen, der TSV Krumbach, der FC Grün-Weiß Ichenhausen und die SpVgg Wiesenbach für das Finale am 29. Dezember in der Günzburger Sporthalle. Schon eine Woche zuvor hatten der SC Bubesheim, der FC Günzburg, der VfR Jettingen und Türk Gencler Birligi Günzburg den Sprung ins Finale geschafft.





