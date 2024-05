Thannhausen

16:30 Uhr

Neue Unterkunft in Thannhausen: Bald kommen die ersten Geflüchteten

Plus Die Regierung von Schwaben hat ein Gebäude in Thannhausen gemietet, um bis zu 50 geflüchtete Personen unterzubringen. Wie die Pläne konkret aussehen.

Von Oliver Wolff

Jetzt ist es fix: Die Regierung von Schwaben nimmt eine neue Gemeinschaftsunterkunft in Thannhausen in Betrieb. Laut Pressemitteilung hat sie dafür ein Gebäude in der Lindenstraße in Thannhausen gemietet. Wie berichtet, sollen in dem Wohnhaus geflüchtete Familien und Frauen untergebracht werden, also bis zu 50 Personen mit Bleibeperspektive. Die Rahmenbedingungen für das Vorhaben wurden schon in der April-Sitzung des Bauausschusses vorgestellt.

Menschen aus Afghanistan, Gambia, Türkei, Irak und der Ukraine

Nach Erledigung einiger Restarbeiten werde mit der Belegung noch im Mai begonnen, teilt die Regierung von Schwaben mit. "Aktuell kommen die Schutzsuchenden, die in Schwaben untergebracht werden, aus Afghanistan, Gambia, der Türkei, dem Irak und der Ukraine." Um die neue Unterkunft in Thannhausen würden sich eine Heimleiterin und ein Hausmeister kümmern.

