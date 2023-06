Thannhausen

Neues Restaurant in Thannhausen: Ein Glücksgriff mit der Zahl 23 im Namen

Plus Der Gasthof 23 - Biergarten und Bar - hat im Mai an der Mindelbrücke in Thannhausen aufgemacht. Die jungen Wirtsleute aus Burtenbach stellen ihn vor.

Während andernorts Restaurants und Bars schließen, weil sie in der Corona-Zeit stark gebeutelt worden sind und Probleme haben, Personal für die Aufrechterhaltung des Betriebs zu finden, hat im Mai in Thannhausen ein neues Lokal aufgemacht. Seit einem Monat ist der Gasthof 23 in der Brauerstraße 1 in der Mindelstadt geöffnet. Die Redaktion hat die jungen Wirtsleute besucht und im schönen Biergarten über das Projekt gesprochen. Es sind Laura Neumann und Erich Holzwart. Die beiden sind miteinander verlobt und mit Feuereifer dabei, den Gasthof 23 in Thannhausen zum beliebten Treffpunkt zu machen.

Wirtin Laura Neumann ist 26 Jahre alt und Hotelfachfrau

Laura Neumann ist 26 Jahre alt und hat mit 16 Jahren Hotelfachfrau gelernt. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Füssen in einem renommierten Hotel. Nachdem sie lange in der Branche gearbeitet hatte, wollte sie sich mit Blick auf die immer schon angespannten Personalverhältnisse in der Gastronomie selbstständig machen. Sie pachtete die Bar 23 am Marktplatz in Krumbach im Jahr 2020. Und da taucht sie wieder auf, die Zahl 23, die auch der neue Gasthof in Thannhausen im Namen trägt. Neumann erklärt, dass die Zahl 23 in vielen Zufällen immer wieder in ihrem Leben aufgetaucht sei, dass die Namensgebung nur nahe lag. Die Bar in Krumbach, die nun Mitarbeiter für sie betreiben, hat die Hausnummer 23. Neumanns Geburtstag ist der 2.3., die Gaststätte in Thannhausen machten sie im Jahr 2023 auf und die Verknüpfung zur Bar in Krumbach sollte auch beim neuen Gasthof gegeben sein.

