Thannhausen

vor 2 Min.

Wie ein Bauantrag in Thannhausen zur Grundsatzfrage für ein Heimatmuseum wurde

Plus Im Stadtrat in Thannhausen stellte der Heimatverein ein Wunschprojekt vor, ein Depotgebäude für seine Gegenstände zu bauen. Was vor einem Bau passieren muss.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Einen rührigen Heimatverein hat die Stadt Thannhausen. Er befasst sich intensiv mit der Thannhauser Geschichte und sammelt viele Gegenstände dazu. Im Bestand ist durchaus wertvolles, wie etwa ein geerbtes Konvolut Möbel für ein Zimmer des Thannhauser Arztes und Schriftstellers Bauberger, das im ehemaligen Rathaus lagert. Ehrenamtlich kümmert sich der Verein auch um das Tuchmacherhaus, das einzige Fachwerkhaus Thannhausens, das als Museum genutzt wird, berichtet der Vorsitzende des Heimatvereins und Stadtrat Manfred Göttner ( Freie Wähler). In den Stadtrat brachte er jetzt einen Bauantrag ein für ein Depotgebäude für das Heimatmuseum, das im Museumsgarten errichtet werden solle.

Heimatverein Thannhausen beauftragt Architekturbüro mit Planung eines Gebäudes

In einer ausführlichen Rede stellte Göttner sein Anliegen vor. Es gehe ihm nicht allein um den Antrag auf den Neubau, sondern um die Grundsatzfrage, ob die Stadt Thannhausen das Tuchmacherhaus mit einem Heimatmuseum überhaupt wolle. Das Thannhauser Heimatmuseum ist eines von 16 nicht staatlichen Museen im Landkreis Günzburg. Seit der Eröffnung im Jahr 2000 betreibe es der Heimatverein zum Wohle der Stadt. Die Museumslandschaft mit dem Projekt Heimatmuseum solle auf neuzeitliche Füße gestellt werden und dafür sei vordringlich ein Archivgebäude notwendig. Im Museumsgarten könne es zeitnah realisiert werden. Der Verein sei dafür bereits in Vorleistung gegangen und habe ein Architekturbüro mit einer Projektplanung beauftragt. Es ist das Büro Konrat mit Stadtrat Peter Schoblocher und Anke Wollbrinck mit Sitz in München/Thannhausen. Ein Lager in Garagen hatte der Heimatverein erst kürzlich räumen müssen, um der Wasserwacht Platz zu machen für den Fahrzeugpark. Der Verein habe auch Kontakt mit Kreisheimatpfleger Wolfgang Ott aufgenommen, der bereits bei den Sanierungsarbeiten des Tuchmacherhauses beraten habe. In Weißenhorn, wo Ott einst Heimatpfleger und Museumsleiter war, habe man das dortige Depotgebäude besichtigt, um Erfahrungswerte in die Planung einzubringen. Auch mache man sich auf die Suche nach Fördermitteln. Göttner erinnerte an eine Fördermittelzusage aus dem Jahr 2018 von der Landesstelle für die nicht staatlichen Museen in Bayern für eine Machbarkeitsstudie der Museumspläne. Allerdings habe deren Leitung inzwischen gewechselt.

