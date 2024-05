Waltenhausen muss wohl "kleinere Brötchen backen"

Wie sich die finanzielle Lage der Gemeinde zuletzt entwickelt hat und welche Projekte für die Gemeinde jetzt wichtig sind.

Waltenhausen, die südlichste und höchstgelegene Gemeinde des Landkreises Günzburg, muss 2024 und eventuell darüber hinaus kleinere Brötchen backen: Bei einem Schuldenstand von 400.000 Euro zum 31. Dezember 2023 muss Waltenhausen mit den Ortsteilen Hairenbuch und Weiler sparsam wirtschaften und nur unbedingt notwendige Ausgaben tätigen. Dieses Ergebnis (für Bürgermeister Alois Rampp keine Überraschung) erfuhren die Gemeinderäte und Tage später rund 70 Bürgerinnen und Bürger in der Bürgerversammlung von der Kämmerin der VG Krumbach, Barbara Fetschele.

Zum Grund der Verschuldung sagte die Kämmerin: "Die Verschuldung ist auf die vielen Investitionen der letzten Jahre zurückzuführen. Die Rücklagen wurden für Grundstückskäufe und die Erschließung des Baugebietes aufgebraucht." Fetschele weiter: "Für den Erbpachtvertrag für den Kindergarten, Erschließung des Baugebietes, DSL-Ausbau und Investitionen an der Wasserversorgung ist der Kredit aufgenommen worden."

Fakt ist auch: Durch die hohe Steuerkraft in den letzten Jahren 2021 und 2022 gab es keine Schlüsselzuweisungen und eine sehr hohe Kreisumlage im Vergleich zum letzten Jahr, das war unumgänglich. Daraus resultiert, dass Waltenhausen im Jahr 2023 nur 32.600 Euro Schlüsselzuweisung bekam und für 2024 steht eine "Null". Des Weiteren ist die Gewerbesteuer von 966.750 Euro im Jahr 2022 auf 35.000 zurückgegangen.

Waltenhausen verkauft 17 Bauplätze

Einig sind sich Bürgermeister Alois Rampp und der gesamte Gemeinderat, dass der Verkauf der 17 Bauplätze im Baugebiet "Südlich Tannengehaustraße" eine finanziell bedeutsame Maßnahme ist und oberste Priorität jetzt haben muss, um die wirtschaftliche Situation der Gemeinde wieder zu verbessern. Die Gemeinde Waltenhausen in Zahlen: Haushaltsvolumen 2023: Verwaltungshaushalt 1.730.328 Euro, Vermögenshaushalt 707.111 Euro - Gesamthaushalt 2.437.439 Euro, Zuführung zum Verwaltungshaushalt 159.702 Euro, Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage 108.056 Euro. Schulden und Rücklagen zum 31.12.2022: Schulden 31.12.2022: 0 Euro, Schulden zum 31.12.2023: 400.000 Euro. Rücklagen zum 31.12.2022: 177.689 Euro - Rücklagen zum 31.12.2023: 69.633 Euro.

In beiden Veranstaltungen gab die Kämmerin einen Ausblick auf die Einnahmen 2024: Grundsteuer A und B 83.250 Euro, Gewerbesteuer 350.000 Euro, Einkommensteuerbeteiligung 463.000 Euro, Kreditaufnahme 1.300.000 Euro, Verkauf Bauplätze und Beiträge 694.800 Euro, Schlüsselzuweisungen: 0 Euro. Zuschuss für Breitbandausbau: 668.300 Euro, Pauschale Investitionszuweisung: 93.500 Euro. An Ausgaben sind für 2024 eingeplant: Kreisumlage: 662.700 Euro, VG-Umlage: 108.550 Euro, Gastschulbeiträge: 72.000 Euro, Erschließung Baugebiet: 964.000 Euro, Breitbandausbau: 742.600 Euro, Erbbauvertrag Kindergarten: 381.000 Euro und Sanierung Wasserversorgung: 110.000 Euro.

In der harmonischen, kaum 60 Minuten dauernden Bürgerversammlung warb Bürgermeister Alois Rampp vor allem für das "größte Projekt" der Gemeinde. Wie er wissen ließ, ist der Verkauf von Bauplätzen ins Stocken geraten - jedenfalls soll beziehungsweise muss die Bewerbung für die Bauplätze ausgeweitet werden, so Rampp. In seinen weiteren Ausführungen sprach er das in in die Jahre gekommene Wasserrohrsystem an, ebenso die aktuelle Situation des Schulzentums in Krumbach, den Einspruch der Gemeinde gegen die Aufstellung von Windrädern, Glasfaserausbau, Zuschüsse an die Vereine, die Instandhaltung von Straßen, Gräben und Bächen, Situation im Kindergarten. Dies waren die wesentlichen Themen.

Waltenhausen, Hairenbuch und Weiler haben derzeit 761 Einwohner. Im Rahmen der Bürgerversammlung zeigte sich in den wenigen Wortmeldungen, dass mehrmals die unsachgemäße Abfallentsorgung (in diesem Fall am Friedhof) wieder Thema in Waltenhausen ist. Jedenfalls will die Gemeinde auf die "Umweltsünder" schwerpunktmäßig ein Auge richten. Für den Gemeinderat und Bürgermeister Alois Rampp waren die Schlussworte der Feuerwehrvertreter ein besonderes Lob. Die Kommunalpolitiker hätten trotz "schmaler Kasse" für die optimalen Ausrüstungen der Feuerwehren in Waltenhausen, Weiler und Hairenbuch ein offenes Ohr.