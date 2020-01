200 Schafe verbrennen in ihrem Stall

Plus Wieder geht im Landkreis Landsberg ein Feldstadel in Flammen auf. Dieses Mal bei der Burgruine Haltenberg. Für die Tiere gab es keine Rettung.

Erneut mussten Feuerwehren des Landkreises Landsberg zum Einsatz ausrücken. Dieses Mal am Dreikönigstag morgens um 6.30 Uhr nach Haltenberg bei Scheuring. Dort stand in direkter Nachbarschaft zur Burgruine ein Stall mit 200 Schafen lichterloh in Flammen. Für die Tiere kam jede Hilfe zu spät. Der Stadel brannte komplett nieder. Die Brandermittler der Kripo Fürstenfeld nahmen ihre Arbeit auf. Ob es sich in diesem Fall um Brandstiftung handelte, dazu machte die Polizei gestern keine genaueren Angaben.

Der Stall war bereits komplett in Flammen aufgegangen

„Als wir alarmiert wurden, stand die Stallung bereits komplett in Flammen“, berichtet der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Scheuring, Franz-Paul Grabmaier. Die Scheuringer waren zusammen mit den Feuerwehren aus Landsberg, Kaufering, Klosterlechfeld, Beuerbach und Weil vor Ort bei dem Anwesen an der Burgruine Haltenberg. Auch wenn Passanten der Einsatzzentrale den Brand meldeten, war die Stallung bereits komplett in Flammen aufgegangen, sodass die Einsatzkräfte weder Gebäude noch Tiere retten konnten. Jürgen Weigert vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt: „Wir nehmen an, dass der frei stehende Stall schon einige Zeit gebrannt haben muss.“ Die Feuerwehrleute konnten das Feuer laut Franz-Paul Grabmaier zwischen 8 und 8.30 Uhr löschen. Mit den Nachlöscharbeiten waren die Einsatzkräfte dann noch bis in den späten Vormittag beschäftigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen laut Jürgen Weigert auf rund 100000 Euro.

Wieder ein frei stehender Stadel außerhalb einer Ortschaft

Ob der Brand in Zusammenhang mit den zurückliegenden Brandereignissen zu bringen ist, denen der Landkreis Landsberg seit Anfang Dezember ausgesetzt ist, will der Polizeisprecher so nicht bestätigen. Jürgen Weigert: „Nach den ersten Eindrücken kann man diesbezüglich noch keine Aussagen treffen.“ Doch wieder war ein frei stehender Stadel außerhalb einer geschlossenen Ortschaft ein Raub der Flammen. Allerdings befände sich laut Weigert derzeit auch ein Bauwagen in der Nähe des Brandortes, so dass in alle Richtungen ermittelt werde.

Die Brandermittler der Kripo Fürstenfeldbruck sind bereits seit gestern Früh vor Ort in Haltenberg tätig und haben ihre Arbeit aufgenommen.

Zuletzt ging die Polizei jeweils von Brandstiftung aus

Zuletzt waren in der Nacht zum 29. Dezember in Reichling im südlichen Landkreis Landsberg und in Weilheim ein Stadel beziehungsweise eine Lagerhalle auf dem Gelände eines ehemaligen Gehöftes in Flammen aufgegangen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus wie auch schon zuvor in einem halben Dutzend weiterer Fälle, die sich innerhalb nur weniger Tage kurz vor Weihnachten im Landkreisgebiet ereigneten.