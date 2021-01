08:48 Uhr

Corona-Ampel springt im Landkreis Landsberg wieder auf Rot

Der geringe Corona-Inzidenz-Wert im Landkreis Landsberg ist schon wieder Geschichte. So sehen die aktuellen Infektionszahlen aus.

Von Dominic Wimmer

Es war eine schöne Momentaufnahme: Am Samstag war der Landkreis Landsberg zwischenzeitlich der einzige Landkreis in ganz Bayern, der einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von unter 50 bei den Corona-Neuinfektionen hatte. Dieser Wert gibt die Anzahl an neuen Corona-Infektionen binnen sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, wider.

Am Wochenende lag er für den Landkreis Landsberg bei 42,4, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Ein Inzidenz-Wert unter 50 ist für die bayerische Landesregierung wichtig, da erst ab diesem wieder generelle Lockerungen möglichen wären.

Stand Montagmorgen steht die Corona-Ampel im Landkreis Landsberg aber wieder auf Rot. Das RKI weist einen Wert von 91,4 aus. Seit dem Wochenende wurden 59 neue Infektionen registriert. 89 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete befinden sich laut Landratsamt derzeit in Quarantäne. Darüber hinaus auch 186 Kontaktpersonen ersten Grades. Derzeit werden zehn erkrankte Patienten im Klinikum Landsberg behandelt. Sieben befinden sich laut Landratsamt auf der Normalstation, drei auf der Intensivstation, zwei davon werden künstlich beatmet.

Dass der Wert zu Beginn des neuen Jahres so stark gesunken ist, dürfte mit dem reduzierten Testgeschehen rund um den Jahreswechsel zusammenhängen. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Landsbegrg 30 Personen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

