Die Reiter im Landkreis Landsberg dürfen wieder Stunden nehmen

Plus Reit- und Fahrvereine im Kreis Landsberg haben es im Lockdown doppelt schwer. Wie die Situation auf den Reitplätzen auf dem Lechrain ist.

Von Daniel Weber

Seit man sich im Lockdown nicht mehr zum Trainieren treffen durfte, haben viele Vereine mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Reitsportlern macht etwas anderes zu schaffen: Manche von ihnen können sich nicht mehr optimal um ihre Tiere kümmern. Das LT hat bei Vereinen am Lechrain nachgefragt, wie es um Tier und Reiter steht.

„Um seine Tiere muss sich jeder selber kümmern, sie müssen trotzdem bewegt werden“, sagt Simon Hefele, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Fuchstal. Sein Verein hat keine eigenen Vereins- oder Schulpferde, die Mitglieder stellen die Tiere selbst – und müssen sie folglich auch selbst versorgen. Doch mit Füttern allein ist es nicht getan: „Es ist wichtig, dass die Pferde nicht nur rumstehen“, betont Hefele.

Reitunterricht war bis vor Kurzem verboten

Ob die Reiter mit ihren Tieren auf dem Reitplatz oder der Reithalle des Vereins oder im Gelände unterwegs sind, sei unerheblich, nur müsse man natürlich auf die Corona-Einschränkungen achten. „Der Unterricht war bis vor Kurzem verboten, man durfte Halle oder Platz nur allein benutzen.

Jetzt sind Reitstunden draußen wieder erlaubt“, berichtet Hefele. Wenn im Landkreis der Sieben-Tage-Inzidenzwert stabil unter 50 ist – so wie im Landkreis Landsberg – dürfen Trainings in kleinen Gruppen unter freiem Himmel wieder stattfinden. Weil sich im Reit- und Fahrverein in Fuchstal die Mitglieder selbst um ihre Lehrer und Reitstunden kümmern, könne Hefele aber nicht genau sagen, wie viele nun wieder trainieren.

Teilnahme an Umzügen wohl auch 2021 nicht möglich

Was aber in jedem Fall noch nicht geht, sind die Veranstaltungen: „Unsere Pferde machen auch oft mit Festwagen bei Umzügen von Musik- und Trachtenfesten oder Bierzelten mit. Das fällt wohl heuer wieder komplett aus, wie schon letztes Jahr“, vermutet Hefele. Ein Turnier könne man zwar einigermaßen kurzfristig organisieren, wenn es die Umstände gerade zulassen. „Aber die Bierzelte sind ja große Veranstaltungen. Da braucht es mehr Vorlauf.“

Er ist bei den Volksfesten in Landsberg und Augsburg dabei

Das trifft Bernd Schußmann, Haflingerbesitzer und Züchter aus Schwabhausen, besonders hart: „Ich bin viel für Brauereien, für Umzüge und alles, was mit Bierzelten zu tun hat, unterwegs“, sagt er. Dafür spannt er seine Pferde vor einen geschmückten Festwagen – wenn die Feste stattfinden. Wie schon 2020 werde er wieder nicht für Kaltenberg fahren können, nicht für das Oktoberfest und auch nicht für Volksfesteinzüge in Landsberg, Fürstenfeldbruck und Augsburg. „Ich habe auch zwei Ponys, mit ihnen habe ich mit den Kindergärten etwas zum Martinsmarkt gemacht, aber auch das fällt ja weg.“ Und alle Hochzeiten mit Kutschfahrten seien ebenfalls wegen Corona abgesagt, gefeiert werde momentan nur im kleinen Kreis.

Bernd Schußmann spannt seine Haflinger normalerweise für Festzüge vor den Wagen. Hier eines der letzten Fotos, als das vor der Coronazeit noch möglich war. Bild: Schußmann

Er vereinbare zwar Termine, aber die würden dann wieder abgesagt, sobald klar ist, dass die Veranstaltung nicht stattfinden kann. Damit seine Tiere Bewegung haben und nicht aus der Übung kommen, bleibt Schußmann nur eines: „Ich fahre selber mit der Kutsche, damit die Pferde in Bewegung sind.“ Einige Mädchen mit Reitbeteiligungen gingen ihm auch bei den Tieren zur Hand.

Dass seit dem Beginn des Lockdowns im Herbst nicht mehr trainiert werden durfte, trifft Harald Mack, Spartenleiter der Abteilung Reiten beim Sportverein Kinsau, nicht besonders. Sein Verein musste deswegen nur einige Wochen früher in die Winterpause gehen. Dort gibt es nämlich keine Halle, sondern nur einen Platz unter freiem Himmel. Auch die Öffnung hat bisher kaum Auswirkungen für die Kinsauer Reiter: „Bei dem Wetter ist bei uns sowieso noch nichts los, wir haben noch keinen Unterricht“, berichtet Mack.

Harald Mack kann dem Lockdown etwas Positives abgewinnen

Dem Lockdown kann er sogar etwas Positives abgewinnen: Diesmal habe man mit seinem Tier alleine auf dem Reitplatz arbeiten dürfen, das sei im ersten Lockdown nicht erlaubt gewesen. „Das Tierwohl geht mittlerweile vor“, kommentiert er. Im ersten Lockdown sei den Mitgliedern nur die Option geblieben, alleine durch die Landschaft zu reiten, der Platz war gesperrt. Dass die Trainings in Kinsau bald wieder beginnen können, sei vor allem für junge Reiter und auch für junge Pferde wichtig, denn ohne gut angeleitete Trainingseinheiten täten sich ungeübte Menschen und Tiere deutlich schwerer.

Mehr als das Trainingsverbot über den Winter stört Mack, dass 2020 die Veranstaltungen ausfielen. Er gehe auch für das aktuelle Jahr davon aus, keine Wanderritte und dergleichen durchführen zu können. „Die Veranstaltungen sind unsere einzige Einnahmequelle“, sagt er. Zwar werde die Reitabteilung des Sportvereins Kinsau vom Hauptverein finanziell unterstützt, aber grundsätzlich müssten die Reiter ihren Reitplatz selbst in Schuss halten.

Einnahmen sind für den Unterhalt der Anlage wichtig

„Und ohne Einnahmen zum Beispiel beim Wanderritt, bei dem sonst jedes Jahr 600 bis 800 Gäste kommen, muss man über die Unterhaltsmaßnahmen nachdenken“, merkt der Spartenleiter an. Zusätzlich zum fehlenden Geld könnten die Mitglieder zur Zeit auch kaum Arbeiten gemeinsam in Eigenregie durchführen, weil sich nicht so viele Personen treffen dürfen. Doch zumindest würden die Mitglieder dem Verein treu bleiben, sagt Mack – es gebe sogar einen leichten Zuwachs im Vergleich zu der Zeit vor der Krise.

