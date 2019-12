vor 60 Min.

Ein Verein, der Freundschaften pflegen will

Der Verein Städtepartnerschaften besteht seit einem Jahr. Das hat sich seither getan

Auf sein einjähriges Bestehen kann der Förderverein Städtepartnerschaften Landsberg zurückblicken. Er wurde 2018 von Stadtpolitikern, Schülern, Eltern und Pädagogen gegründet und verfolgt das Ziel, die bestehenden internationalen Beziehungen mit den Partnerstädten Landsbergs zu pflegen und zu intensivieren: Hudson ( USA), Saint-Laurent-du-Var ( Frankreich), Rocca di Papa ( Italien), Bushey ( Großbritannien) und Waldheim ( Sachsen) sowie die Städtefreundschaft mit Siófok ( Ungarn).

Der Verein möchte, wie es in einer Mitteilung heißt, den kulturellen Austausch zwischen den Menschen anregen. Die existierenden langjährigen Kontakte hätten für Landsberg einen hohen Stellenwert. Sie sollten die Zusammenarbeit und gemeinsame Erlebnisse auf freundschaftlicher Basis weiter fördern.

Im ersten Vereinsjahr habe es bereits zahlreiche kulturelle Austauschprogramme gegeben. Die Verbindung zur Highschool in Hudson habe durch einen dreimonatigen Aufenthalt von zwei IKG-Schülern frischen Wind bekommen – auch zurzeit befinde sich eine Schülerin in Hudson, weitere Interessenten warteten auf die Zusage von amerikanischen Gasteltern. Im Juni 2019 besuchten zwei Schülerinnen und ein Schüler der Hudson Highschool Landsberg. Sie konnten vier Wochen lang am typischen Familien- und Schulalltag teilnehmen.

Besonders positiv werde bewertet, dass sich auch der Kontakt zur ungarischen Stadt Siófok intensiviert habe. Im November 2018 reisten Axel Flörke und Johannes Krämer (Schüler am IKG) auf Einladung der Ungarn nach Siófok zur Feier des 50. Jahrestags der Stadterhebung. Im April 2019 konnte sich die Stadt Landsberg dann für die große Gastfreundschaft revanchieren: 30 Schüler sowie drei Lehrerinnen besuchten für eine Woche Landsberg. Die Organisation übernahm der Förderverein Städtepartnerschaften Landsberg. Für April 2020 hat sich bereits die zweite Schülergruppe in Landsberg angemeldet. Wer Interesse hat, einen Schüler aufzunehmen, kann sich beim Zweiten Vorsitzenden des Vereins, Axel Flörke, melden. Außerdem wird in den Pfingstferien eine Schülergruppe aus Landsberg nach Siófok fahren.

Im September stand schließlich noch eine Besonderheit auf der Agenda: Auf Einladung des Bürgermeisters von Saint-Laurent-du-Var machte sich eine Musikergruppe unter der Leitung von Agnes Flatz und in Begleitung von Axel Flörke auf den Weg nach Südfrankreich. In Saint-Laurent-du-Var spielte die Gruppe zum Fête du terroir.

Der Förderverein will weitere spannende Vorhaben realisieren, heißt es abschließend, und er „freut sich über ideelle und materielle Unterstützung“. (lt)

