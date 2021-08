Tödlicher Motorradunfall auf B17 bei Kinsau: Polizei sucht Kipplasterfahrer

Bei einem Unfall auf der B17 bei Kinsau stirbt ein 23 Jahre alter Motorradfahrer. Auslöser ist der Überholvorgang eines Kipplasterfahrers, der einfach von der Unfallstelle flüchtet.

Nach einem tödlichen Motorradunfall, der sich am Dienstagabend auf der B17 bei Kinsau ereignet hat, sucht die Polizei nach einem unbekannten Fahrer eines Kipplasters.

Laut Pressebericht waren drei Motorradfahrer gegen 20 Uhr gemeinsam auf der B17 von Schongau in Richtung Landsberg unterwegs. Als Erster fuhr ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg, als Zweiter ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu und als Dritter ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg.

Kurz nach der Tankstelle bei Kinsau wechselten die drei Motorradfahrer auf den linken Fahrstreifen, um einen Traktor und einen Kipplaster zu überholen. In diesem Bereich befinden sich zwei Fahrstreifen in Richtung Augsburg. Der erste Motorradfahrer konnte den Kipplaster und den Traktor überholen. Unmittelbar vor dem zweiten Motorradfahrer wechselte der Kipplaster auf den linken Fahrstreifen.

Der Motorradfahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kipplaster verhindern. Der dritte Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Heck des vor ihm fahrenden Motorradfahrers. Infolgedessen kam er auf den Gegenfahrstreifen und prallte gegen einen Sattelzug, der in Richtung Schongau fuhr. Der Sattelzug wurde von einem 67-Jährigen aus Rheinland-Pfalz gelenkt.

Nach welchem Fahrzeug die Polizei Landsberg jetzt sucht

Der Kipplaster und der Traktor setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Landsberg fort. Der 23-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der vor ihm fahrende 22-Jährige blieb unverletzt. An beiden Motorrädern entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachten hinzugezogen. Die Polizeiinspektion Landsberg fahndet derzeit intensiv nach dem flüchtigen Kipplaster. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um einen grünen Kipplaster des Herstellers MAN. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum gesuchten Kipplaster machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden.