Besuchsverbot im Klinikum Landsberg und keine aufschiebbaren OPs mehr

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen verhängt das Klinikum Landsberg ein Besuchsverbot. Es gibt aber auch Ausnahmen. Aufgrund der kritische Lage macht die Regierung von Oberbayern eine Ansage.

Die Anzahl der Covid-Todesopfer im Landkreis Landsberg hat sich auf insgesamt 90 seit Pandemie-Beginn erhöht. Dabei handelte es sich um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen, wie das Landratsamt Landsberg am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vortag wurden 123 Neuinfektionen registriert. Insgesamt gibt es somit seit Pandemie-Beginn 6382 registrierte Corona-Fälle im Landkreis Landsberg. Außerdem ist das Klinikum Landsberg aufgrund der kritischen Lage in oberbayerischen Krankenhäusern ein Corona-Schwerpunktkrankenhaus. Das gab die Regierung von Oberbayern am Mittwoch bekannt. Dort und in anderen Kliniken gibt es keine aufschiebbaren stationären Behandlungen mehr.

"Angesichts der höchst angespannten Lage in den oberbayerischen Krankenhäusern hat die Regierung von Oberbayern die Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser im gesamten Regierungsbezirk nach Stufe 3a des Notfallplans zur Corona-Pandemie dazu verpflichtet, von sämtlichen unter medizinischen Aspekten aufschiebbaren stationären Behandlungen abzusehen", heißt es in der Mitteilung. Die stationären Kapazitäten sollen für die Behandlung von Notfallpatienten, Covid-19-Patienten sowie Patienten, deren planbare Behandlung aus medizinischen Gründen nicht verschoben werden kann, reserviert werden. Die Anordnung gilt bis 10. Januar 2022. unter anderem für die Kliniken in Schongau und Weilheim. Wie berichtet, hatte das Klinikum Landsberg bereits Anfang November von sich aus planbare Operationen abgesagt.

Welche Operationen jetzt nicht mehr in Landsberg stattfinden können

"Das gestiegene Aufkommen an Corona-Patienten, das weiterhin ungebremst exponentielle Infektionsgeschehen sowie die Auslastung der Intensivbetten, die für ganz Oberbayern 94 Prozent beträgt, und die massive Zunahme der Belegung der Betten auf den Normalstationen mit Covid-Patienten machten eine sofortige Entscheidung im öffentlichen Interesse erforderlich." Ziel sei es, eine ausreichende intensiv- und allgemeine medizinische Versorgung von allen Patienten sicherzustellen, die durch medizinische Notfälle – wie beispielsweise Schlaganfall und Herzinfarkt – aber auch durch schwere Covid-19-Erkrankungen besonders betroffen sind oder deren planbare Behandlung aus medizinischen Gründen nicht verschoben werden kann.

Die Verpflichtung, unter medizinischen Aspekten aufschiebbare stationäre Behandlungen vorübergehend zu unterlassen, betrifft Eingriffe, die ohne dauerhaften Schaden für die Patienten aufgeschoben werden können. Dazu gehörten beispielsweise orthopädische Eingriffe wie Knie- oder Hüftoperationen bei Gelenkverschleiß. "Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tu-mor-Operationen sind von der Anordnung selbstverständlich nicht erfasst", betont die Regierung. Über die medizinische Dringlichkeit entscheiden die behandelnden Ärzte. Soweit aufgrund der Verfügung der Regierung von Oberbayern bereits geplante Behandlungen abgesagt werden müssen, werden die betroffenen Patientinnen und Patienten darüber von den jeweiligen Krankenhäusern informiert.

Die Regierungspräsidentin bittet die Bürger um Mithilfe

„Die Entwicklung in den oberbayerischen Krankenhäusern gibt Anlass zu Besorgnis. Das Personal in den Kliniken arbeitet bereits seit geraumer Zeit an der Grenze der physischen und psychischen Belastung. Mir ist bewusst, dass die nun notwendige Absage oder Verschiebung von Behandlungen für viele Patientinnen und Patienten eine Belastung darstellt. Die sich zuspitzende Lage in den oberbayerischen Krankenhäusern lässt uns aber leider keine andere Wahl. Die betroffenen Patientinnen und Patienten sowie ihre Familien bitte ich um Verständnis“, so Regierungspräsidentin Maria Els. Sie appelliert eindringlich an die Bevölkerung, weiterhin Vorsicht walten zu lassen und die allgemeinen Infektionsschutzregeln zu beachten: „Halten wir zusammen! Lassen Sie sich impfen, so-weit noch nicht geschehen! Denken Sie rechtzeitig auch an eine Auffrischungsimpfung! Nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung kann es gelingen, auch die vierte Infektionswelle zu bewältigen.“

Lesen Sie dazu auch

Als genesen gelten im Landkreis Landsberg aktuell 5358 Personen. Der Inzidenz-Wert nähert sich mit 492,5 der Marke von 500. Aktuell befinden sich 934 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in Isolation, ebenso wie 402 Kontaktpersonen. Diese Zahlen gab das Landratsamt Landsberg am Mittwoch bekannt. Derzeit werden im Klinikum 21 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation.

Was ab Donnerstag im Klinikum Landsberg gilt

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen gilt ab Donnerstag, 18. November, ein absolutes Besuchsverbot im Klinikum Landsberg.

Ausgenommen davon sind nach jeweils vorausgegangener Testung (PCR- oder Antigenschnelltest) laut Pressemitteilung Angehörige von schwerstkranken, sterbenden Patienten, ein Elternteil pro stationärem Kind im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin sowie Partner von werdenden Müttern (bei Geburt und anschließendem Besuch.