Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Kreis Landsberg: Kein Applaus für Kimmichs Haltung zum Impfen

Plus Die Impfquote im Kreis Landsberg stagniert. Sportler und Mediziner aus der Region üben Kritik an Bayerns Joshua Kimmich, der mit seiner Corona-Impfung warten will.

Der Winter naht und der Corona-Inzidenzwert steigt. In den Krankenhäusern liegen in erster Linie Covid-19-Patienten, die nicht geimpft sind. Vor Kurzem war bekannt geworden, dass Bayern Münchens Fußballprofi Joshua Kimmich, der die Spendenaktion „We Kick Corona“ ins Leben gerufen hat, aktuell noch nicht über einen Impfschutz verfügt. In den Landsberger Sportlerkreisen ist die Haltung des Nationalspielers schwer nachzuvollziehen. Eine Impfquote von nicht einmal 60 Prozent zeigt jedoch: Auch im Landkreis Landsberg haben offenbar viele Menschen noch Bedenken. Was Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und der Landsberger Mediziner Wolfgang Weisensee dazu sagen.

