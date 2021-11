Landkreis Landsberg

Leonhardifahrt im Kreis Landsberg ist diesmal etwas anders

Die Vorbereitungen sind inzwischen abgeschlossen. In Kaufering kümmerten sich (von links) Rosina Heinle, Inge Wedl und Dora Keller um den Schmuck der Wagen.

Plus In Kaufering, Reichling und Wengen will man auf die Verehrung des Heiligen nicht verzichten. Wegen Corona laufen die Veranstaltungen für Ross und Reiter aber nicht wie gewohnt ab.

Von Romi Löbhard

Kaufering und Reichling gehen das Wagnis ein: Während landauf landab viele Leonhardifahrten nach 2020, wegen der unsicheren pandemischen Lage auch heuer abgesagt sind, wird die Tradition in den beiden Lechraingemeinden nach einem Jahr Pause erneut gepflegt. Allerdings nicht in der jeweils gewohnten Form – die Einhaltung aller Hygienevorschriften ermögliche dies nicht. Eine kleine Veranstaltung ist auch in Wengen vorgesehen.

