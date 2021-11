Landsberg

Corona trifft (fast) alle im Landkreis Landsberg

Plus Die Zahlen zeigen es deutlich: Eine Altersstufe trifft Covid-19 im Landkreis Landsberg besonders hart. Aus welchen Altersgruppen stammen die Pandemie-Opfer aus der Region? Ein Blick in die Statistiken.

Von Vanessa Polednia

Am Wochenende gab es einen traurigen Rekord im Landkreis, wie das LT berichtete. Am Samstag wurden drei Todesopfer gemeldet, so viele wie nie zuvor an einem Tag. Am Sonntag wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt. Laut Landratsamt Landsberg handelte es sich um eine betagte Person mit Vorerkrankungen. Seit Beginn der Pandemie Anfang des Jahres 2020 sind damit insgesamt 94 Todesopfer im Landkreis Landsberg zu beklagen. Wir haben in die Statistiken geblickt und gefragt, wer die Menschen aus der Region sind, die an einer Infektion gestorben sind, und wer derzeit im Klinikum behandelt wird.

