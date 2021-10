Penzing

Penzinger müssen seit Wochen kalt duschen

Die Mieter in der Kauferinger Straße in Penzing, darunter Daniel Albert (links) und Klaus Förg, haben seit Mitte August kein warmes Wasser.

Plus 100 Bewohner von zwei Wohnblöcken haben seit Mitte August kein warmes Wasser mehr. Sie sind sauer auf den Vermieter und schalten das Gesundheitsamt ein.

Von Christian Mühlhause

In den beiden Wohnblöcken in der Kauferinger Straße 95 und 96 in Penzing, unmittelbar an den Fliegerhorst angrenzend, leben rund 100 Menschen. Darunter sind auch viele Kinder. Seit einer Änderung bei der Energieversorgung der Blöcke Mitte August wird das Wasser nicht mehr warm und die Heizkörper auch nicht. Die Bewohner fühlen sich vom Vermieter allein gelassen und haben aus Sorge das Gesundheitsamt Landsberg eingeschaltet.

