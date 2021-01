vor 35 Min.

Puchheim: Mann stürzt ins Gleisbett und stirbt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montag in Puchheim ereignet.

Tödliches Drama am Bahnhof in Puchheim: Ein älterer Mann geht den Bahnsteig entlang und fällt plötzlich ins Gleisbett.

Tragischer Unfall am Bahnhof Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck: Am Montag starb dort ein 72 Jahre alter Münchner. Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann gegen 15.30 Uhr mit einer Krücke den Bahnsteig in Fahrtrichtung Geltendorf entlang.

Kurz bevor ein Regionalzug vorbeifuhr, stürzte der Mann über die Bahnsteigkante ins Gleisbett. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung durch den Zugführer kam es wohl zum Kontakt zwischen dem Zug und dem Gestürzten. Der Mann erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Die genaue Sturzursache ist noch nicht geklärt.

Das Bahngleis war für rund zwei Stunden gesperrt

In dem Regionalzug befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 60 bis 70 Fahrgäste, die alle unverletzt blieben. Das betreffende Gleis war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Sachbearbeitung wurde von der Kripo Fürstenfeldbruck übernommen. (lt)

Themen folgen