23:16 Uhr

So wählte der Landkreis Landsberg: Schwarz, grün und dann lange nichts

Im Wahllokal im Sitzungssaal des Landratsamts werden die Urnen ausgeleert. In den Gemeinden wiederholten sich die Wahltrends der Vergangenheit: Grün am Ammersee und AfD-Hochburgen in Denklingen und Hurlach.

Die CSU ist anders als bei der Landtagswahl wieder überall stärkste Partei geworden

Schwärzer und grüner als der Rest Deutschlands und hinter CSU und Grünen kommt in der Reihenfolge der Parteien erst einmal lange nichts: So präsentierte sich der Landkreis Landsberg bei der Europawahl. Im Parteiensystem hat sich noch deutlicher als bei der Landtagswahl eine klare Hierarchie gezeigt.

Hatten die Grünen (23,9 Prozent) vor sieben Monaten noch in ein paar Gemeinden am Ammersee-Westufer die CSU überholen können, ist dieses Mal die CSU (38,5 Prozent) überall wieder stärkste Partei geworden. Und es gibt sogar eine Gemeinde, in der die alte Formel 50 plus X wieder gilt: In Prittriching schaffte die CSU 50,2 Prozent, bei der Landtagswahl war die CSU flächendeckend unter 50 Prozent geblieben. Allerdings: Bei der Europawahl 2014 gab es noch drei 50-plus- X-Gemeinden mehr.

Grüne schließen nicht ganz so gut ab, wie bei der Landtagswahl

Mehr oder weniger ist auch bei den Grünen eine Frage des Vergleichs. Gegenüber der Landtagswahl waren es am Sonntag zwei Prozentpunkte weniger, gegenüber der Europawahl 2014 fast acht Prozentpunkte mehr. Die Grünen haben sich jedenfalls zum wiederholten Male auf Platz zwei positioniert und auch wieder mehrfach (in Schondorf, Utting und Windach) die 30-Prozent-Linie überschritten.

Die war einst eine wichtige Marke für die SPD in Bayern gewesen. Doch das ist lange her. Mit 7,2 Prozent lag sie im Landkreis zwar etwas über dem Landtagswahlergebnis von 6,6 Prozent. Dennoch blieb sie erneut in allen Gemeinden im einstelligen Prozentbereich, auch in den großen Orten wie Landsberg, Dießen und Kaufering, die sich früher deutlich von den Landgemeinden absetzten.

AfD wird drittstärkste Partei

Bei der AfD, die trotz leichter Stimmenverluste mit 7,3 Prozent vor der SPD drittstärkste Partei im Landkreis wurde, ist wieder das aus den zurückliegenden Wahlen bekannte Muster erkennbar. Die besten Resultate (in Denklingen und Hurlach zweistellig) gab es in den Gemeinden vornehmlich im Westen des Landkreises, am Ammersee-Westufer blieben die Ergebnisse deutlich darunter.

Ein weiterer Trend ist bei dieser Europawahl ebenfalls zum Tragen gekommen. Es gibt einen gewachsenen Anteil sogenannter „sonstiger Parteien“, die nicht im Landtag vertreten sind. Zusammen haben sie 15 Prozent der Stimmen erhalten. Angefangen von der ÖDP mit 4,5 Prozent über etliche Special-Interest-Parteien wie die Tierschutzpartei mit 1,2 oder die Satire-Partei „Die Partei“ mit 1,9 Prozent bis hin zu Splittergruppen jeglicher politischer Couleur mit Stimmenanteilen unter 0,1 Prozent.

