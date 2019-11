vor 31 Min.

Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in die Luft

Unbekannte haben in der Flößerstraße in Reichling einen Zigarettenautomaten gesprengt.

In der Nacht auf Sonntag weckt ein lauter Knall die Reichlinger. Wie die Täter den Zigarettenautomaten gesprengt haben.

Von Thomas Wunder

Es war ein extrem lauter Knall, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Reichlimg zu hören war. Unbekannte hatten, wohl gegen 0.45 Uhr, einen Zigarettenautomat in der Flößerstraße gesprengt.

Am Sonntagmorgen verständigten Anwohner die Polizei in Landsberg, nachdem sie den stark beschädigten und offensichtlich aufgebrochenen Zigarettenautomaten bemerkt hatten, der an der Hauswand eines ehemaligen Gemischtwarenladens angebracht ist.

Auch die Hauswand wird beschädigt

Nach einer ersten Einschätzung der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck leiteten die unbekannten Tätern möglicherweise Gas ein, was zu einer Verpuffung führte, das Metallgehäuse des Automaten massiv beschädigte und auch die dahinter liegende Hauswand in Mitleidenschaft zog. Zeugen berichteten von einem extrem lauten Knall. Gegen 23 Uhr war der Automat noch intakt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden ist derzeit noch unklar. Der Automat war erst vor zwei Tagen geleert worden.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/6120.

