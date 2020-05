Wann geht die Saison in den Freibädern im Landkreis Landsberg los?

Plus Inmitten der Corona-Krise gibt es weitere Lockerungen und bald dürfen die Freibäder wieder öffnen. Allerdings sind noch einige Fragen offen. Und beim Neubau des Greifenberger Warmbads gibt es gute und schlechte Nachrichten

Für die Freibäder im Landkreis gibt es jetzt auch eine Perspektive. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat informiert, dass die Bäder ab 8. Juni nach dem Corona-Lockdown öffnen dürfen. Wo und ab wann heuer im Landkreis aber überhaupt das Baden und Schwimmen möglich sein werden, ist derzeit teils noch unklar – und es gibt auch eine Hiobsbotschaft finanzieller Art.

Wie gewonnen, so zerronnen – das dürfte den Kreisräten durch den Kopf gegangen sein, als in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses weitere Auftragsvergaben für den Neubau des Warmbads Greifenberg beraten wurden. Hatte man bei den Tiefbauarbeiten noch ein extrem günstiges Angebot erhalten, sieht es bei den Hochbauarbeiten ganz anders aus. Warum man trotzdem, nach längerer Debatte, in den sauren Apfel biss.

Der Spatenstich war vor rund einem Vierteljahr

Am 4. März dieses Jahres war Spatenstich für den Neubau des Warmfreibads in Greifenberg, im Frühjahr 2021 soll es wieder eröffnet werden. Vorausgesetzt, es läuft alles nach Plan. Und dieser Plan wäre schon jetzt beinahe in Gefahr geraten. Denn die Mitglieder des Kreisausschusses wurden mit einer schlechten Nachricht konfrontiert: Der Rohbau wird erheblich mehr kosten als geplant. Bei den Erd- und Abbrucharbeiten hatte man noch rund 900.000 Euro einsparen können – diesen Puffer hat man nun schon fast wieder verloren.

Auch bei der zweiten Ausschreibung war nämlich nur ein einziges Angebot eingegangen, berichtete Christian Kusch, Leiter des Hochbaus im Landratsamt. Hatte man die vorgesehene Summe bereits auf rund 1,4 Millionen Euro (von 1,2 Millionen) erhöht, so war das Angebot mit gut zwei Millionen noch ein gutes Stück (rund 557.000 Euro) teurer.

Einfach ablehnen geht aber nicht, worauf Thomas Salzberger ( SPD) hinwies: „Es ist ein gültiges Abgebot, wenn man es einfach aufhebt, droht Schadenersatz.“ Und die Einhaltung des Zeitplans sei auch kaum noch möglich, wie Landrat Thomas Eichinger ( CSU) betonte. „Wir können es im Herbst noch mal ausschreiben, aber dann wird es nichts mehr mit der Eröffnung 2021.“ Aktuell sind die Bauarbeiten schon weit fortgeschritten und trotz der Verzögerung durch die zweifache Ausschreibung der Hochbauarbeiten sei man noch im Zeitplan.

Ein Teil der alten Anlage wird noch abgerissen

Momentan laufen noch die Erd- und Abbrucharbeiten, teilte Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage des LT mit. Der Zeitplan sieht in den nächsten Wochen den Rohbau vor. So wird neben einem Technikraum und den Umkleiden auch ein kleiner Kiosk errichtet. Bis November, Dezember sollen dann die Becken eingebaut werden, sodass im Frühjahr die Technik eingerichtet werden kann. Ziel sei es, im Juni 2021 das Bad wieder zu eröffnen. Würde man nun aber das Hochbau-Angebot ablehnen, drohe ein Baustopp. „Dann hätten wir für über ein Jahr eine Bauruine“, warnte Wilhelm Böhm (CSU), der das Angebot zwar auch als „schwierig“ ansah, aber meinte: „Uns bleibt kaum was anderes übrig, als es zu nehmen.“

Auch Landrat Eichinger warnte davor, das Angebot abzulehnen. Zuletzt habe sich immer gezeigt, dass es teurer werde, wenn man derartige Projekte verschiebe. „Wir können es machen und hoffen, oder jetzt in den sauren Apfel beißen.“ Dass bessere Zeiten anbrechen könnten, darauf wollte sich Tobias Linke (Bayernpartei) nicht verlassen. Er kenne sich in der Baubranche aus und „die Auftragsbücher sind voll“, warnte er.

In Greifenberg laufen die Arbeiten für das neue Warmfreibad. Bild: Thorsten Jordan

Große Bedenken hatte trotzdem Renate Standfest (Grüne): „Über eine halbe Million Euro mehr, das ist schon schwierig.“ Auch weil es nur ein Angebot sei, wolle sie die Kosten so nicht akzeptieren. Dass bei diesem Bauabschnitt die Preise derart explodieren, das könne auch mit der Corona-Krise zusammen, erklärte Eichinger. So hätten die Grenzschließungen für einen Engpass bei den Arbeitern gesorgt. Schließlich wurde einstimmig das Angebot angenommen. Somit kann der Zeitplan eingehalten werden.

Erfreulich fielen die Vergaben der weiteren Arbeiten für das Warmfreibad aus – da lagen die Angebote wieder knapp unter den Ausschreibungen. So wurde Auftragsvergabe für die Elektroarbeiten mit rund 307.000 Euro gut 8000 Euro unter der Ausschreibung vergeben, ebenso die für die Heizung (364.000 statt 372.000 Euro).

Derweil warten die Verantwortlichen für die Bäder noch auf Informationen aus München, wie es mit dem Saisonstart 2020 aussieht. Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, sagt, wenn Klarheit über die Auflagen herrsche, dauere es mindestens zehn bis 14 Tage, bevor in Thaining und Kaufering wieder Gäste die Freibäder nutzen könnten. Die Planungen für das Inselbad in Landsberg laufen laut Katharina Haberling, Pressesprecherin der Stadtwerke Landsberg. Es seien aber noch offene Fragen zu klären. In Egling wird der betreibende Verein „Naturerlebnisbad Egling“ am Donnerstag beraten, ob heuer überhaupt geöffnet wird. In Prittriching soll das Baden laut Bürgermeister Alexander Ditsch diese Saison möglich sein. „Wir wollen öffnen und haben – unter Vorbehalt, dass alles klappt – den 15. Juni als Starttermin ins Auge gefasst.“

