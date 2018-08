vor 57 Min.

Wie sie die Menschen auf dem Lechfeld begeistern will

Das Projekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“ hat einige Themen auf dem Zettel. Soziologin Laura Eder kümmert sich darum.

Von Michael Lindner

Es war ein bundesweites Vorzeigeprojekt, das drei Jahre lang in Graben im Landkreis Augsburg durchgeführt wurde. Ziel des Projekts „Wir daheim in Graben“ war es, solidarisches Miteinander, gegenseitiges Geben und Nehmen und auch das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Zudem zeigte es Möglichkeiten auf, wie Alte, Kranke und Menschen mit Behinderung möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung leben können. 2016 lief das Projekt aus, inzwischen wurde ein Nachfolgeprojekt installiert, an dem fünf Gemeinden – unter anderem auch Obermeitingen – teilnehmen. Federführend begleitet wird das Bürgerprojekt von der Soziologin Laura Eder, die seit Mitte Juni im Amt ist.

Ein Fragebogen für die Mitgliedsgemeinden ist in Vorbereitung

Die 33-Jährige war bereits Freiwilligenkoordinatorin im südlichen Landkreis Augsburg. Zu ihrem Einsatzgebiet zählten Schwabmünchen, Königsbrunn und Bobingen, ebenso kleinere Gemeinden wie Graben oder Mittelneufnach. In ihrem neuen Aufgabengebiet „Wir daheim auf dem Lechfeld“ ist sie auf die fünf Gemeinden Graben, Kleinaitingen, Klosterlechfeld, Obermeitingen und Untermeitingen beschränkt. Ein erster Versuch, das Projekt interkommunal anzulegen, scheiterte vor einigen Jahren noch am Veto der Untermeitinger.

Die Augsburgerin Laura Eder, die in Buenos Aires Soziologie studiert hat, freut sich auf die Aufgabe: „Das Lechfeld ist ein großes Einzugsgebiet mit vielen Themen. Ich bin gespannt, was alles auf mich zukommt.“ Eine große Herausforderung werde es ihrer Meinung nach sein, die Arbeit – also den konkreten Bedarf vor Ort in den Gemeinden – zu suchen und diese dann kreativ umzusetzen. Bei Gesprächen mit den Bürgermeistern und Pfarrern stellten sich bereits einige Schwerpunkte heraus: So seien ein generationenübergreifendes Denken und Handeln, aber auch alles rund ums „Älterwerden“ Themen, bei denen Handlungsbedarf bestehe.

Für das Projekt sind Gelder im sechsstelligen Bereich vorgesehen

Eder möchte einen Kurs für Seniorenbegleiter anbieten, bei dem unter anderem die Herausforderungen bei einer Demenz erläutert werden. Zudem plant sie ein Forum soziales Lechfeld mit Kindergärten, Schulen, Jugendreferenten und Seniorenbeauftragten. Im Herbst soll ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet werden. Dabei werden Fragebögen an alle Haushalte verschickt, bei der sich Bürger zu Themen äußern und Maßnahmen erarbeiten können. Zudem möchte sie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements ausbauen.

Das Hauptbüro von Eder, die beim Caritasverband angestellt ist, ist im Rathaus Graben. Tageweise wird sie in den anderen Gemeinden vor Ort sein. Die Kosten für das Projekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“ werden mit etwas mehr als 200.000 Euro veranschlagt. Mehr als 88.000 Euro werden aus einem Fördertopf der Europäischen Union kommen, den Rest übernehmen die Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl.

