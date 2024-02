Fasching in Epfach: Medizinische Notlagen und ein küssender Präsident

Beim Umzug widmen sich die Faschingsfreunde den Nachwirkungen des Sportlerballs in Epfach, den Windrädern in Fuchstal und der medizinischen Versorgung im Nachbarlandkreis.

Der Fasching im Landkreis endet traditionell mit dem Umzug in Epfach. Dabei konnten die Besucherinnen und Besucher feststellen, dass sich die Landjugend-Gruppen von Rott, Reichling und Kinsau in der Beurteilung der Politik der Bundesregierung einig sind. Deutliche Kritik übten mehrere Gruppen auch an der Landrätin des Kreises Weilheim-Schongau, wegen der dortigen Krankenhausreform. So manchem Mann dürfte der Schweiß auf der Stirn stehen, wenn der Frauenkreis Epfach seine Drohung wahrmachen würde. Es gab auch eine Neuerung.

87 Bilder Zum Faschingsabschluss scheint die Sonne in Epfach Foto: Thorsten Jordan

Die Frauen drohten an, sie würden es nun den Lokführern und dem öffentlichen Dienst gleichtun, und forderten eine Vier-Tage-Woche und Mindestlohn für sich. In Not sind bereits die Patientinnen und Patienten, die das Schongauer Krankenhaus seit jeher nutzen, beklagten sowohl die Landjugend Altenstadt als auch mehrere Einheimische. „Für uns in Epfach ist Schongau bei allem der nächste Weg und die medizinische Versorgung war immer top“, sagt Christian Besel. In seiner Gruppe lief auch ein am Kopf verletzter Mann auf Krücken mit. Während des Umzugs skandierten sie immer wieder „Lippmann raus“. Dieser ist Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau. „Das Wohl der Bürger ist doch egal, das steht bei der Sache eh nicht zur Wahl!“ ist auf ihrem Plakat zu lesen. Die Landjugend aus Altenstadt fürchtet, dass Einschnitte am Standort Schongau dazu führen, dass die Kinder bald auf der B17 statt im Krankenhaus zur Welt kommen.

Die Feuerwehr Denklingen beschäftigt sich mit den Windrädern

Medizinischen Problemen widmeten sich auch Christian und Monika Würth. Nach dem Sportlerball in Epfach vor Kurzem klagten viele Besucherinnen und Besucher über Magen-Darm-Probleme, so die beiden. Während sie als Virus mit grünen Punkten im Gesicht unterwegs ist, nimmt er als Virusjäger teil. Die Feuerwehr Denklingen beschäftigte sich mit dem Thema Windkraft und Denklingens früherer Feuerwehrkommandant Herbert Negele wies mit seiner Verkleidung erkennbare Ähnlichkeiten zu Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg auf. Die Feuerwehr hatte auf dem Wagen ein Windrad stehen – das machte aber Probleme und die Flügel mussten während des Faschingsumzugs ständig getauscht werden. „Der Bürgermeister bekommt einen riesen Schreck, fallen die Flügel weg“, heißt es da in Anspielung auf die Probleme im benachbarten Fuchstal, wo Ende vergangenen Jahres kaputte Rotorblätter wieder abtransportiert werden mussten.

Die Weltmeisterschaft der Fußballerinnen griff der Gemütlichkeitsverein auf. „Küsst du Fußballfrauen ins Gesicht, landet das meist vor Gericht“, titelten sie mit Blick auf die spanische Nationalmannschaft und deren Verbandspräsidenten. „Man macht aus allem eine große Affäre, wie bei der Landjugend Hohenfurch jetzt auch“, beklagt ein Mitglied der Gruppe. Diese hatte beim Faschingsumzug in Landsberg beim Lied „L'Amour toujours“ den Text an einer Stelle umgeändert in „Ausländer raus!“. Bei den Narren in Epfach war eine Frau als Verbandspräsidentin mit auf dem Wagen dabei.

In Epfach kritisieren mehrere Gruppen die Bundesregierung

Kritik, in dem Fall aber an der Bundesregierung, hagelte es von mehreren Landjugend-Gruppen. Kinsau titelte beispielsweise: „Die Regierung spielt ein riskantes Spiel, uns bleibt nicht mehr viel." Die Rotter bezeichneten Deutschland als den größten Zirkus der Welt und die Reichlinger wollten gar gleich auswandern, so negativ beurteilen sie die aktuelle Situation. Ein Lichtblick: Sie feierten immerhin noch ausgelassen auf ihren Wagen. Gute Laune verbreiteten auch die Garden, die später auf einer Bühne am Festzelt noch zeigten, was sie draufhaben. Am Umzug in Epfach beteiligten sich die Mädchengarde aus Apfeldorf, die Garden des Faschingsclubs Hohenfurch und die Tanzsportabteilung des VfL Denklingen.

Insgesamt nahmen 21 Gruppen an dem Umzug teil und sorgten bei den dicht gedrängt stehenden Zuschauerinnen und Zuschauern für gute Stimmung. Der Nachwuchs freute sich zudem über Süßes, das von den Wagen verteilt wurde. Neu war heuer, dass der Korso nur einmal durch die Via Claudia fuhr. „Die Wagen werden immer größer, deswegen würde es mit dem Umdrehen nur noch mit erheblichem zeitlichen Mehraufwand funktionieren. Das wollen wir wegen der anschließenden Auftritte der Garden nicht“, erklärte Dominic Hahn von der Faschingsgesellschaft Epfach. Er moderierte die Veranstaltung und freute sich über den Zuspruch und das gute Wetter.