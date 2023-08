In Eresing gibt es jetzt noch eine Umleitung

In Eresing gibt es die nächste Umleitung. Jetzt ist auch die Hauptstraße unterbrochen. Das Landratsamt nennt den Grund für die Sperrung.

Noch eine Umleitung mehr gibt es derzeit im Raum Eresing/ Geltendorf. Nachdem bereits seit Mai wegen des Neubaus der Kreisstraße Eresing-Geltendorf der Bahnhof in Geltendorf von Süden her und Eresing und St. Ottilien von Norden her nur über Schwabhausen erreichbar sind, ist jetzt auch die Durchfahrt auf der Hauptstraße in Eresing unterbrochen.

Grund dafür ist, dass die im Herbst 2022 aufgestellte provisorische Fußgängerampel neben der Abzweigung nach Schwabhausen durch eine dauerhafte Ampel ersetzt wird. Der Verkehr wird in dieser Zeit auf die parallel zur Hauptstraße verlaufende Römerstraße und auf die Schwabhauser Straße umgeleitet. Die Bauarbeiten, die das Landratsamt als Straßenbaulastträger veranlasst hat, sollen spätestens am 25. August abgeschlossen sein, erklärte der Sprecher der Behörde, Wolfgang Müller, auf Nachfrage.

Die Aufzeichnungen an der provisorischen Ampel, die als Folge eines Bürgerantrags aufgestellt worden war, hätten in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sie insbesondere morgens rege in Anspruch genommen wird. Rund 70- bis 80-mal werde sie dabei stündlich gedrückt. Notwendig zur Einrichtung einer solchen Fußgängerampel seien 50 Inanspruchnahmen pro Stunde. (ger)

Lesen Sie dazu auch